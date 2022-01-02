Вони подали позов?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лют, 2024 14:08
Re: А-Банк
Додано: Чет 15 лют, 2024 14:47
Додано: Пон 26 лют, 2024 18:21
Абанк дарує гаджети Apple за перекази Payoneer
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Акція триває з 26.02.2024 до 31.03.2024
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/daruyemo-had ... ez-abank24
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