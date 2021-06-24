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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 165166167168

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
61%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 14:08

Re: А-Банк

  Amethyst написав:Я виграв суди у Діджеїв,


Вони подали позов?
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 14:47

  V2 написав:
  Amethyst написав:Я виграв суди у Діджеїв,


Вони подали позов?

Таки да :P
Amethyst
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