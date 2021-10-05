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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лют, 2024 14:08
Re: А-Банк
Додано: Чет 15 лют, 2024 14:47
Додано: Пон 26 лют, 2024 18:21
Абанк дарує гаджети Apple за перекази Payoneer
Здійснюйте перекази по системі «Payoneer» через мобільний застосунок ABank24 на суму від 100 $, 100 €, 4000 грн і візьміть участь у розіграші гаджетів Apple.
Акція триває з 26.02.2024 до 31.03.2024
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:32
З Абанком та Mastercard заправлятися вигідно!
Отримайте знижку 4 грн/л за ДП/бензин або 2 грн/л за ГАЗ на OKKO при оплаті картою Mastercard від Абанк.
Акція триває з 1 березня 2024 року по 30 квітня 2024 року.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/z-abankom-ta ... ya-vyhidno
Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:42
Виграйте iPhone 15 Pro з Visa від Абанк
Здійсніть переказ у USD/EUR з валютної картки від Абанку на картку Visa закордонного банку та отримайте можливість виграти iPhone 15 Pro.
Акція триває з 1 березня 2024 року по 30 квітня 2024 року.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/perekazy-z-v ... vyhravayte
Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:47
Не знайшов в умовах. Не сумується зі знижкою від самої Fishki?
Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:53
Re: А-Банк
Додано: П'ят 01 бер, 2024 14:52
Re: А-Банк
Який пункт умов? Блокується провайдером хостингкартинок
Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:56
Re: А-Банк
Тоді сенсу немає... У фішці тіж 4 грн. Краще оплатити картою іншого банку з кешбеком
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