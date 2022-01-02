Assistant_Portal написав:Здійсніть переказ у USD/EUR з валютної картки від Абанку на картку Visa закордонного банку та отримайте можливість виграти iPhone 15 Pro.
Акція триває з 1 березня 2024 року по 30 квітня 2024 року.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/perekazy-z-v ... vyhravayte
Бали від Шапіта з балами від Фішки НЕ сумуються. Розрахунок тільки через чергу на касі!
На сьогодні сама Фішка стандартно дає -4грн/л
А якщо хтось новенький спробує відкрити Фішку, то може отримати і -5грн/л на перший місяць
Ну і є купа карт з КБ 1..2%, що діє разом з Фішкою