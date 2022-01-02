Бали від Шапіта з балами від Фішки НЕ сумуються. Розрахунок тільки через чергу на касі! На сьогодні сама Фішка стандартно дає -4грн/л А якщо хтось новенький спробує відкрити Фішку, то може отримати і -5грн/л на перший місяць Ну і є купа карт з КБ 1..2%, що діє разом з Фішкою
кому-нибудь в аппку приходил от А-банка вопрос про максимальную сумму будущих пополнений в месяц + тут же к нему а аппке открывается свеженькая анкета-переидентификация Анкеты такой в других банках не было.
flysoulfly написав:кому-нибудь в аппку приходил от А-банка вопрос про максимальную сумму будущих пополнений в месяц + тут же к нему а аппке открывается свеженькая анкета-переидентификация Анкеты такой в других банках не было.
Приходил. Решил проигнорировать пока, ибо банк пользую только для АТБ.
вирішив побешкетувати намагався в застосунку ДІЇ через ICU сплатити за військові облігації , в АБАНК у мене і картка Є-підтримки Проте за кредитні кошти мені заблокували картку - тільки через відеодзвінок розблокування
sens написав:вирішив побешкетувати намагався в застосунку ДІЇ через ICU сплатити за військові облігації , в АБАНК у мене і картка Є-підтримки Проте за кредитні кошти мені заблокували картку - тільки через відеодзвінок розблокування
emeta написав:А комиссии разве нет за покупку кредитными?
спочатку було блокування потім відеодзвінок розблокування друга спроба - за дебетні кошти не пробував , намагався депозит + кредитний ліміт на всі скупити . Зараз перекидаю в межах 100 на пумб по р2р - там сьогодні 16% на 3 або 6 місяців Решту замовлю на відділення
emeta написав:А комиссии разве нет за покупку кредитными?
спочатку було блокування потім відеодзвінок розблокування друга спроба - за дебетні кошти не пробував , намагався депозит + кредитний ліміт на всі скупити . Зараз перекидаю в межах 100 на пумб по р2р - там сьогодні 16% на 3 або 6 місяців Решту замовлю на відділення