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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
4
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 16:17

Шапіто в прольотє

  Assistant_Portal написав:Здійсніть переказ у USD/EUR з валютної картки від Абанку на картку Visa закордонного банку та отримайте можливість виграти iPhone 15 Pro.

Акція триває з 1 березня 2024 року по 30 квітня 2024 року.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/perekazy-z-v ... vyhravayte

Бали від Шапіта з балами від Фішки НЕ сумуються. Розрахунок тільки через чергу на касі!
На сьогодні сама Фішка стандартно дає -4грн/л
А якщо хтось новенький спробує відкрити Фішку, то може отримати і -5грн/л на перший місяць :idea:
Ну і є купа карт з КБ 1..2%, що діє разом з Фішкою

https://a-bank.com.ua/static/offers/okko_terms_2024.pdf
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:00

кому-нибудь в аппку приходил от А-банка вопрос про максимальную сумму будущих пополнений в месяц + тут же к нему а аппке открывается свеженькая анкета-переидентификация :?: Анкеты такой в других банках не было.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:34

  flysoulfly написав:кому-нибудь в аппку приходил от А-банка вопрос про максимальную сумму будущих пополнений в месяц + тут же к нему а аппке открывается свеженькая анкета-переидентификация :?: Анкеты такой в других банках не было.

Приходил. Решил проигнорировать пока, ибо банк пользую только для АТБ.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:09

ДІЯ

вирішив побешкетувати
намагався в застосунку ДІЇ через ICU сплатити за військові облігації , в АБАНК у мене і картка Є-підтримки
Проте за кредитні кошти мені заблокували картку - тільки через відеодзвінок розблокування
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:25

  sens написав:вирішив побешкетувати
намагався в застосунку ДІЇ через ICU сплатити за військові облігації , в АБАНК у мене і картка Є-підтримки
Проте за кредитні кошти мені заблокували картку - тільки через відеодзвінок розблокування


А комиссии разве нет за покупку кредитными?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:40

Re: А-Банк

  emeta написав:А комиссии разве нет за покупку кредитными?
спочатку було блокування
потім відеодзвінок
розблокування
друга спроба - за дебетні кошти не пробував , намагався депозит + кредитний ліміт на всі скупити .
Зараз перекидаю в межах 100 на пумб по р2р - там сьогодні 16% на 3 або 6 місяців
Решту замовлю на відділення
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:43

  sens написав:
  emeta написав:А комиссии разве нет за покупку кредитными?
спочатку було блокування
потім відеодзвінок
розблокування
друга спроба - за дебетні кошти не пробував , намагався депозит + кредитний ліміт на всі скупити .
Зараз перекидаю в межах 100 на пумб по р2р - там сьогодні 16% на 3 або 6 місяців
Решту замовлю на відділення

16% це не для всіх, я так розумію?
IDAN
 
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