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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
4
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:16

  IDAN написав:
  sens написав:Зараз перекидаю в межах 100 на пумб по р2р - там сьогодні 16% на 3 або 6 місяців
Решту замовлю на відділення


16% це не для всіх, я так розумію?
как минимум, для самоуверенныз безбашенных: 100Кгрн в месяц на ПУМБ методом обезличенных р2р - ну такое :(
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:19

  Intento написав:
  flysoulfly написав:а аппке открывается свеженькая анкета-переидентификация Анкеты такой в других банках не было.
В пумбе же была анкета.
Такая же подробная? у меня в пумбе вообще не было.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4519
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1553 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 167168169170
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