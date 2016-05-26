как минимум, для самоуверенныз безбашенных: 100Кгрн в месяц на ПУМБ методом обезличенных р2р - ну такое
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:16
Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:19
Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:35
flysoulfly, я не видел анкету в а-банке - не выскакивало ничего и беглым поиском по приложению ничего не нашел, а в пумбе довольно простенькая:
e-mail,
место работы,
дата начала работы,
должность,
зарплата,
общий месячный доход.
По итогу пумба умножает указанный месячный доход на три и записывает себе планируемый доход за квартал )))
ps
анкета в приложении находится в меню Більше - Налаштування (шестеренка) - Анкетні дані.
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