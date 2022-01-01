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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:16
IDAN написав: sens написав:
Зараз перекидаю в межах 100 на пумб по р2р - там сьогодні 16% на 3 або 6 місяців
Решту замовлю на відділення
16% це не для всіх, я так розумію?
как минимум, для самоуверенныз безбашенных: 100Кгрн в месяц на ПУМБ методом обезличенных р2р - ну такое
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flysoulfly
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:19
Intento написав: flysoulfly написав:
а аппке открывается свеженькая анкета-переидентификация Анкеты такой в других банках не было.
В пумбе же была анкета.
Такая же подробная? у меня в пумбе вообще не было.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:35
flysoulfly, я не видел анкету в а-банке - не выскакивало ничего и беглым поиском по приложению ничего не нашел, а в пумбе довольно простенькая:
e-mail,
место работы,
дата начала работы,
должность,
зарплата,
общий месячный доход.
По итогу пумба умножает указанный месячный доход на три и записывает себе планируемый доход за квартал )))
ps
анкета в приложении находится в меню Більше - Налаштування (шестеренка) - Анкетні дані.
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Intento
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:58
Intento написав:
По итогу пумба умножает указанный месячный доход на три и записывает себе планируемый доход за квартал )))
Генії. А як буде премія, то прилітають дев'ятки?
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klug
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Додано: Суб 09 бер, 2024 01:24
Intento написав:flysoulfly
, я не видел анкету в а-банке - не выскакивало ничего и беглым поиском по приложению ничего не нашел, а в пумбе довольно простенькая:
e-mail,
место работы,
дата начала работы,
должность,
зарплата,
общий месячный доход.
По итогу пумба умножает указанный месячный доход на три и записывает себе планируемый доход за квартал )))
шото подобное у Шапито, чуть побольше подпунктов,
и метóда автоматического установления потолка разрешенных клиенту месячных поступлений на все счета в зависимости от того, как заполнить анкету
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flysoulfly
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Додано: Пон 25 бер, 2024 21:30
Формучани, АБанк малює коди авторизації з буковками. Хтось може пояснити, відколи це так і де ще таке є? Я так розумію це щей не на кожному еквайрингу так.
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Додано: Вів 02 кві, 2024 15:20
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