RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
4
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:16

  IDAN написав:
  sens написав:Зараз перекидаю в межах 100 на пумб по р2р - там сьогодні 16% на 3 або 6 місяців
Решту замовлю на відділення


16% це не для всіх, я так розумію?
как минимум, для самоуверенныз безбашенных: 100Кгрн в месяц на ПУМБ методом обезличенных р2р - ну такое :(
flysoulfly
 
Повідомлень: 4663
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:19

  Intento написав:
  flysoulfly написав:а аппке открывается свеженькая анкета-переидентификация Анкеты такой в других банках не было.
В пумбе же была анкета.
Такая же подробная? у меня в пумбе вообще не было.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4663
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:35

flysoulfly, я не видел анкету в а-банке - не выскакивало ничего и беглым поиском по приложению ничего не нашел, а в пумбе довольно простенькая:
e-mail,
место работы,
дата начала работы,
должность,
зарплата,
общий месячный доход.
По итогу пумба умножает указанный месячный доход на три и записывает себе планируемый доход за квартал )))

ps
анкета в приложении находится в меню Більше - Налаштування (шестеренка) - Анкетні дані.
Intento
 
Повідомлень: 225
З нами з: 06.06.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:58

  Intento написав:По итогу пумба умножает указанный месячный доход на три и записывает себе планируемый доход за квартал )))

Генії. А як буде премія, то прилітають дев'ятки?
klug
 
Повідомлень: 8419
З нами з: 18.08.14
Подякував: 357 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 01:24

  Intento написав:flysoulfly, я не видел анкету в а-банке - не выскакивало ничего и беглым поиском по приложению ничего не нашел, а в пумбе довольно простенькая:
e-mail,
место работы,
дата начала работы,
должность,
зарплата,
общий месячный доход.
По итогу пумба умножает указанный месячный доход на три и записывает себе планируемый доход за квартал )))
шото подобное у Шапито, чуть побольше подпунктов,
и метóда автоматического установления потолка разрешенных клиенту месячных поступлений на все счета в зависимости от того, как заполнить анкету
flysoulfly
 
Повідомлень: 4663
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 21:30

Формучани, АБанк малює коди авторизації з буковками. Хтось може пояснити, відколи це так і де ще таке є? Я так розумію це щей не на кожному еквайрингу так.
24589
 
Повідомлень: 90
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 15:20

https://t.me/Finance_ukr/10343
Перші? Сумнівно.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16323
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:50

Re: А-Банк

  sens написав:Сумнівно.


факти річ вперта а мріяти можна будь що ))

https://news.finance.ua/ua/vyznachyly-t ... -finawards
greenozon
 
Повідомлень: 16139
З нами з: 01.06.14
Подякував: 423 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 19:57

Re: А-Банк

greenozon написав:
  sens написав:Сумнівно.


факти річ вперта а мріяти можна будь що ))

https://news.finance.ua/ua/vyznachyly-t ... -finawards
по відгукам сайту. Банк А-30% там єдиний банк, який накручує відгуки. А сайт беззмістовні відгуки зараховує. Але виявляється тема робоча, раз перекрили відгуки про блокування
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4197
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 167168169170
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, Кочевник і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 116, 117, 118
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1176 595655
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 21:12
24589
Банк Альянс 1 ... 84, 85, 86
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
851 505856
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:50
ingtrans
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 26, 27, 28
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:55
279 143645
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 11:30
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (799)
02.04.2024 20:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.