шо за страшилки?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 кві, 2024 21:49
Re: А-Банк
Додано: Вів 02 кві, 2024 21:59
Re: А-Банк
Додано: Сер 03 кві, 2024 23:00
Re: А-Банк
Не получил от банка кешбек за приглашения друга. Никакого внятного пояснения от банка не услышал. Редиски!
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