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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171

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А-Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
4
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:49

Re: А-Банк

  Goodman написав:розігнали страшилками про 30%
шо за страшилки?
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:59

Re: А-Банк

  otshelnick1 написав:шо за страшилки?

порушення норм та вимог НБУ з приводу використання карткового рахунку.
НБУ за це жучить банк, банк відбивається на клієнту.
Якщо ви простий нарід - воно Вас ніколи не зацепить.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 23:00

Re: А-Банк

Не получил от банка кешбек за приглашения друга. Никакого внятного пояснения от банка не услышал. Редиски!
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 07:30

  Investor_K написав:
  igor_egor202 написав:Не получил от банка кешбек за приглашения друга. Никакого внятного пояснения от банка не услышал. Редиски!

Подавайте в суд

Такі суми тільки для пенсіонерів, лише заради принципу. В м.Славута в 2022' році під час окупації працював стабільно лише стаціонарний телефон від Укртелеком. В кінці березня скасували абонентів і відключили АТС , чекаю на звернення, було допущено багато юридичних помилок, наврядчи відновлять послуги,хоча б моральну шкоду відсудити.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:19

а никто не в курсе если открыть 3-ый депо и разорвать его скажем через месяц
как они % считают?

хочу пристроить грн на короткое время
Starter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:42

  Starter написав:а никто не в курсе если открыть 3-ый депо и разорвать его скажем через месяц
как они % считают?

хочу пристроить грн на короткое время

Для вкладу Стандарт, який можна достроково розірвати, як і в більшості банків
При достроковому розірванні, відсотки нараховуються за ставкою: 0,01% у UAH

Якщо клієнт уже отримав проценти, нараховані за повною ставкою, то зайво виплачені проценти віднімаються з суми вкладу
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:48

sens Если банк или любая другая кантора дорожит своей репутацией,в интересах менеджмента разобраться куда уходят деньги,которые выделяются для привлечения новых клиентов.Тут представители А-банка есть???
igor_egor202
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Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:53

  igor_egor202 написав:Тут представители А-банка есть???

Ніхт
novichok
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