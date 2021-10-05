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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 кві, 2024 21:49
Goodman написав:
розігнали страшилками про 30%
шо за страшилки?
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otshelnick1
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Додано: Вів 02 кві, 2024 21:59
otshelnick1 написав:
шо за страшилки?
порушення норм та вимог НБУ з приводу використання карткового рахунку.
НБУ за це жучить банк, банк відбивається на клієнту.
Якщо ви простий нарід - воно Вас ніколи не зацепить.
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Goodman
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Додано: Сер 03 кві, 2024 23:00
Не получил от банка кешбек за приглашения друга. Никакого внятного пояснения от банка не услышал. Редиски!
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igor_egor202
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Додано: Чет 04 кві, 2024 07:30
Investor_K написав: igor_egor202 написав:
Не получил от банка кешбек за приглашения друга. Никакого внятного пояснения от банка не услышал. Редиски!
Подавайте в суд
Такі суми тільки для пенсіонерів, лише заради принципу. В м.Славута в 2022' році під час окупації працював стабільно лише стаціонарний телефон від Укртелеком. В кінці березня скасували абонентів і відключили АТС , чекаю на звернення, було допущено багато юридичних помилок, наврядчи відновлять послуги,хоча б моральну шкоду відсудити.
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sens
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2
Додано: Чет 04 кві, 2024 14:19
а никто не в курсе если открыть 3-ый депо и разорвать его скажем через месяц
как они % считают?
хочу пристроить грн на короткое время
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Starter
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Додано: Чет 04 кві, 2024 14:42
Starter написав:
а никто не в курсе если открыть 3-ый депо и разорвать его скажем через месяц
как они % считают?
хочу пристроить грн на короткое время
Для вкладу Стандарт, який можна достроково розірвати, як і в більшості банків
При достроковому розірванні, відсотки нараховуються за ставкою: 0,01% у UAH
Якщо клієнт уже отримав проценти, нараховані за повною ставкою, то зайво виплачені проценти віднімаються з суми вкладу
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vovabelokon99
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:48
sens Если банк или любая другая кантора дорожит своей репутацией,в интересах менеджмента разобраться куда уходят деньги,которые выделяются для привлечения новых клиентов.Тут представители А-банка есть???
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igor_egor202
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 00:53
igor_egor202 написав:
Тут представители А-банка есть???
Ніхт
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novichok
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 06:33
igor_egor202 написав:sens
Если банк или любая другая кантора дорожит своей репутацией,в интересах менеджмента разобраться куда уходят деньги,которые выделяются для привлечения новых клиентов.Тут представители А-банка есть???
Якщо ми про а-банк ,то треба брати до уваги показники офіційно , для себе власні дослідження . Робити висновки. Мене бентежить що в одному ряду з моно і останній не виграв.
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sens
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2
Додано: Нед 07 кві, 2024 22:05
підкажіть а шо це за схему а-банк мутить
у відділеннях навіть якщо стоїш в касу, підходять банківські спеціалісти питають чи є 100 гривень на іншому банку, щоб переказати на їхню власну карту а потім вони тобі на а-банк кидають ту сотку?
чи щось таке
чи між власними різними банками просять переказати на а-банк
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quadro_tony_da
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