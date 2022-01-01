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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 кві, 2024 22:40
quadro_tony_da написав:
підкажіть а шо це за схему а-банк мутить
у відділеннях навіть якщо стоїш в касу, підходять банківські спеціалісти питають чи є 100 гривень на іншому банку, щоб переказати на їхню власну карту а потім вони тобі на а-банк кидають ту сотку?
чи щось таке
чи між власними різними банками просять переказати на а-банк
піднімають свої KPI
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Пон 08 кві, 2024 09:41
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