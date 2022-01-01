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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
4
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 22:40

  quadro_tony_da написав:підкажіть а шо це за схему а-банк мутить

у відділеннях навіть якщо стоїш в касу, підходять банківські спеціалісти питають чи є 100 гривень на іншому банку, щоб переказати на їхню власну карту а потім вони тобі на а-банк кидають ту сотку?

чи щось таке
чи між власними різними банками просять переказати на а-банк


піднімають свої KPI :)
greenozon
 
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  #<1 ... 169170171172
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