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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
4
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 22:40

  quadro_tony_da написав:підкажіть а шо це за схему а-банк мутить

у відділеннях навіть якщо стоїш в касу, підходять банківські спеціалісти питають чи є 100 гривень на іншому банку, щоб переказати на їхню власну карту а потім вони тобі на а-банк кидають ту сотку?

чи щось таке
чи між власними різними банками просять переказати на а-банк


піднімають свої KPI :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 12:45

  greenozon написав:
  quadro_tony_da написав:підкажіть а шо це за схему а-банк мутить

у відділеннях навіть якщо стоїш в касу, підходять банківські спеціалісти питають чи є 100 гривень на іншому банку, щоб переказати на їхню власну карту а потім вони тобі на а-банк кидають ту сотку?

чи щось таке
чи між власними різними банками просять переказати на а-банк


піднімають свої KPI :)

Мені інколи хочеться запитати чи їх б'ють якщо клієнт просто пройде до каси і зніме або внесе кошти і при цьому не оформить страховку/нову картку/депозит
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 12:53

Re: А-Банк

ділюсь негативним досвідом який стався 4-5 років назад після якого я закрив рахунок в банку

(через рік знову відкрив бо треба було все ж таки)

на карті були гроші десь 1300 грн
зайшов в магазин оплачую щось і пише нестача балансу
в додатку гроші зникли

в банку пояснили що 5 місяців назад мені неправильно нарахували відсотки за використання кредитним лімітом, стався банківський збій, і надалі мені відображало що ніяких заборгованостей у мене не має, хоча насправді були, і відсотки накопичувались.

я тоді не знай чи має банк на це право, бо це ж не моя провина була, і закрив рахунок погасивши той борг
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 16:06

у вихідні відправляє СЕПи?
novichok
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