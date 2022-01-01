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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172

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А-Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
4
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 22:40

  quadro_tony_da написав:підкажіть а шо це за схему а-банк мутить

у відділеннях навіть якщо стоїш в касу, підходять банківські спеціалісти питають чи є 100 гривень на іншому банку, щоб переказати на їхню власну карту а потім вони тобі на а-банк кидають ту сотку?

чи щось таке
чи між власними різними банками просять переказати на а-банк


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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 12:45

  greenozon написав:
  quadro_tony_da написав:підкажіть а шо це за схему а-банк мутить

у відділеннях навіть якщо стоїш в касу, підходять банківські спеціалісти питають чи є 100 гривень на іншому банку, щоб переказати на їхню власну карту а потім вони тобі на а-банк кидають ту сотку?

чи щось таке
чи між власними різними банками просять переказати на а-банк


піднімають свої KPI :)

Мені інколи хочеться запитати чи їх б'ють якщо клієнт просто пройде до каси і зніме або внесе кошти і при цьому не оформить страховку/нову картку/депозит
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 12:53

Re: А-Банк

ділюсь негативним досвідом який стався 4-5 років назад після якого я закрив рахунок в банку

(через рік знову відкрив бо треба було все ж таки)

на карті були гроші десь 1300 грн
зайшов в магазин оплачую щось і пише нестача балансу
в додатку гроші зникли

в банку пояснили що 5 місяців назад мені неправильно нарахували відсотки за використання кредитним лімітом, стався банківський збій, і надалі мені відображало що ніяких заборгованостей у мене не має, хоча насправді були, і відсотки накопичувались.

я тоді не знай чи має банк на це право, бо це ж не моя провина була, і закрив рахунок погасивши той борг
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 16:06

у вихідні відправляє СЕПи?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 14:05

Дзвонили з телефону +380567964377.
Я не взяв. В інтернеті пишуть, що це шахраї або А-банк :-)
Хто в курсі, якщо це банк, могли щось дійсно важливе хотіти, чи, як завжди, "вігідні пропозиції" запропонувати?
Неділя взагалі-то.
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 15:52

Re: А-Банк

У банка є опція на кшалт вільні гроші? Щоб можна на пару днів закинути вільку копійку?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 16:14

Re: А-Банк

Та нуу. Зберігати гроші у банці, де можутьзаблокувати гроші і взяти за це з тебе 30% -- дуже небезпечно!
Та й ще і вивід грошей організован через небезпечний р2р з обмеженим лімітом у 100к/міс...
Тута тільки кредитні теба юзати.
Причому я вже знаю перців, яким налили 80К, вони його вибрали повністю... А коли через 2 міс почала погашати в грейсі, то їх після вхідних р2р на 60к пригальмували на перевірку походження коштів. Нормально, отак на 2..4 дні в кінці міс при погашення боргу?!
Дозволили СЕПом догаситися.
Дограються!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 16:34

Re: А-Банк

Amethyst написав:пригальмували на перевірку походження коштів. Нормально, отак на 2..4 дні в кінці міс при погашення боргу?!

Zochan
 
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