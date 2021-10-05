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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 кві, 2024 22:40
quadro_tony_da написав:
підкажіть а шо це за схему а-банк мутить
у відділеннях навіть якщо стоїш в касу, підходять банківські спеціалісти питають чи є 100 гривень на іншому банку, щоб переказати на їхню власну карту а потім вони тобі на а-банк кидають ту сотку?
чи щось таке
чи між власними різними банками просять переказати на а-банк
піднімають свої KPI
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Додано: Вів 09 кві, 2024 12:45
greenozon написав: quadro_tony_da написав:
підкажіть а шо це за схему а-банк мутить
у відділеннях навіть якщо стоїш в касу, підходять банківські спеціалісти питають чи є 100 гривень на іншому банку, щоб переказати на їхню власну карту а потім вони тобі на а-банк кидають ту сотку?
чи щось таке
чи між власними різними банками просять переказати на а-банк
піднімають свої KPI
Мені інколи хочеться запитати чи їх б'ють якщо клієнт просто пройде до каси і зніме або внесе кошти і при цьому не оформить страховку/нову картку/депозит
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Додано: Сер 10 кві, 2024 12:53
ділюсь негативним досвідом який стався 4-5 років назад після якого я закрив рахунок в банку
(через рік знову відкрив бо треба було все ж таки)
на карті були гроші десь 1300 грн
зайшов в магазин оплачую щось і пише нестача балансу
в додатку гроші зникли
в банку пояснили що 5 місяців назад мені неправильно нарахували відсотки за використання кредитним лімітом, стався банківський збій, і надалі мені відображало що ніяких заборгованостей у мене не має, хоча насправді були, і відсотки накопичувались.
я тоді не знай чи має банк на це право, бо це ж не моя провина була, і закрив рахунок погасивши той борг
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Додано: Суб 13 кві, 2024 16:06
у вихідні відправляє СЕПи?
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Додано: Нед 14 кві, 2024 14:05
Дзвонили з телефону +380567964377.
Я не взяв. В інтернеті пишуть, що це шахраї або А-банк
Хто в курсі, якщо це банк, могли щось дійсно важливе хотіти, чи, як завжди, "вігідні пропозиції" запропонувати?
Неділя взагалі-то.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 15:52
У банка є опція на кшалт вільні гроші? Щоб можна на пару днів закинути вільку копійку?
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Додано: Нед 14 кві, 2024 16:14
Та нуу. Зберігати гроші у банці, де можутьзаблокувати гроші і взяти за це з тебе 30% -- дуже небезпечно!
Та й ще і вивід грошей організован через небезпечний р2р з обмеженим лімітом у 100к/міс...
Тута тільки кредитні теба юзати.
Причому я вже знаю перців, яким налили 80К, вони його вибрали повністю... А коли через 2 міс почала погашати в грейсі, то їх після вхідних р2р на 60к пригальмували на перевірку походження коштів. Нормально, отак на 2..4 дні в кінці міс при погашення боргу?!
Дозволили СЕПом догаситися.
Дограються!
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Додано: Нед 14 кві, 2024 16:34
Amethyst написав:пригальмували на перевірку походження коштів. Нормально, отак на 2..4 дні в кінці міс при погашення боргу?!
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Додано: Вів 16 кві, 2024 06:32
💰Отримай допомогу з Канади від близьких через Абанк
Нещодавно Абанк анонсував старт співпраці з новим партнером RemitBee.
RemitBee — це платформа для здійснення швидких та вигідних переказів з Канади, тому українці, що мають рідних за кордоном, можуть отримувати фінансову допомогу ще зручніше та виводити кошти на картку Абанку лише у декілька кліків через застосунок RemitBee.
На сьогодні RemitBee є одним з найвигідніших способів відправки коштів з Канади, адже якщо сума переказу становить від 500 канадських доларів, то відправка буде здійснюватися без комісії.
Як клієнти Абанку можуть отримати переказ:
🔹завантажити застосунок RemitBee з Google Play або App Store;
🔹зареєструватися або авторизуватися в системі RemitBee;
🔹за допомогою інформації на екрані відправити переказ на картку Абанку.
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