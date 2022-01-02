Аккуратнее с новой акцией от банка в Эпицентре. 100% кешбека на 5ю покупку. Как выяснилось это не полное название акции. Верное это 100% блокировка карты:)
Пришлось вернуть часть товара купленного в Эпицентре. (Кешбек был выведен)
И какое было удивление, когда после возврата средств от Эпицентра сразу же получил блок всех карт в банке.
(Обычно при возврате товара и кешбек отнимается ранее выплаченный , но как оказалось по этой акции это не настроено и кешбек не отменили)
Они даже сами не сразу поняли причину.
Отправили счёт на рассмотрение. Мол вашей картой кто-то несанкционированно воспользовался.
Идёт проверка операций.
Через день нашли операцию из-за которой система в блок кинула и на удивление самого же банка это операция пополнения карты за возврат средств.
Уже идёт третий день. Но банк не может разблокировать карты.
И самое главное не может дать причину почему блок сработал.
В общем аккуратно, кто в акции пока не возвращайте товар.
PS ответ от банка просто пробил дно, "зачем вы вернули товар!"
В этом ответе все прекрасно!!😂