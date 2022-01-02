Додано: Сер 24 кві, 2024 13:33

Аккуратнее с новой акцией от банка в Эпицентре. 100% кешбека на 5ю покупку. Как выяснилось это не полное название акции. Верное это 100% блокировка карты:)

Пришлось вернуть часть товара купленного в Эпицентре. (Кешбек был выведен)

И какое было удивление, когда после возврата средств от Эпицентра сразу же получил блок всех карт в банке.

(Обычно при возврате товара и кешбек отнимается ранее выплаченный , но как оказалось по этой акции это не настроено и кешбек не отменили)

Они даже сами не сразу поняли причину.

Отправили счёт на рассмотрение. Мол вашей картой кто-то несанкционированно воспользовался.

Идёт проверка операций.

Через день нашли операцию из-за которой система в блок кинула и на удивление самого же банка это операция пополнения карты за возврат средств.

Уже идёт третий день. Но банк не может разблокировать карты.

И самое главное не может дать причину почему блок сработал.



В общем аккуратно, кто в акции пока не возвращайте товар.

PS ответ от банка просто пробил дно, "зачем вы вернули товар!"

В этом ответе все прекрасно!!😂