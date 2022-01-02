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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 170171172173

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А-Банк 3.5 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
4
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:33

Акция от банка и Эпицентра 100% блокировка карты

Аккуратнее с новой акцией от банка в Эпицентре. 100% кешбека на 5ю покупку. Как выяснилось это не полное название акции. Верное это 100% блокировка карты:)
Пришлось вернуть часть товара купленного в Эпицентре. (Кешбек был выведен)
И какое было удивление, когда после возврата средств от Эпицентра сразу же получил блок всех карт в банке.
(Обычно при возврате товара и кешбек отнимается ранее выплаченный , но как оказалось по этой акции это не настроено и кешбек не отменили)
Они даже сами не сразу поняли причину.
Отправили счёт на рассмотрение. Мол вашей картой кто-то несанкционированно воспользовался.
Идёт проверка операций.
Через день нашли операцию из-за которой система в блок кинула и на удивление самого же банка это операция пополнения карты за возврат средств.
Уже идёт третий день. Но банк не может разблокировать карты.
И самое главное не может дать причину почему блок сработал.

В общем аккуратно, кто в акции пока не возвращайте товар.
PS ответ от банка просто пробил дно, "зачем вы вернули товар!"
В этом ответе все прекрасно!!😂
anis
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 20:07

anis класно потестили їх алгоритм нарахування кешбеку
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 20:10

Кто ж знал, что именно эта акция так настроена или не настроена.
Обычно в банках да и в а-банке в частности, кешбек при возврате товара просто отнимается и все. Да и тут все покупки так же себя ведёт. А именно кешбек от этой акции был настроен по другому.
Но ничего не привыкать быть бетатестером в банках:)
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 09:23

  anis написав:Аккуратнее с новой акцией от банка в Эпицентре. 100% кешбека на 5ю покупку. Как выяснилось это не полное название акции. Верное это 100% блокировка карты:)
Пришлось вернуть часть товара купленного в Эпицентре. (Кешбек был выведен)
И какое было удивление, когда после возврата средств от Эпицентра сразу же получил блок всех карт в банке.
(Обычно при возврате товара и кешбек отнимается ранее выплаченный , но как оказалось по этой акции это не настроено и кешбек не отменили)
Они даже сами не сразу поняли причину.
Отправили счёт на рассмотрение. Мол вашей картой кто-то несанкционированно воспользовался.
Идёт проверка операций.
Через день нашли операцию из-за которой система в блок кинула и на удивление самого же банка это операция пополнения карты за возврат средств.
Уже идёт третий день. Но банк не может разблокировать карты.
И самое главное не может дать причину почему блок сработал.

В общем аккуратно, кто в акции пока не возвращайте товар.
PS ответ от банка просто пробил дно, "зачем вы вернули товар!"
В этом ответе все прекрасно!!😂


Возвращали именно пятую покупку, на которую согласно акции 100%й кешбек?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 09:26

Да, был возврат покупки товара пятой покупки, но начисленный кешбек не отнялся, а вот блок получил
anis
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 05:33

  anis написав:Да, был возврат покупки товара пятой покупки, но начисленный кешбек не отнялся, а вот блок получил

Банк просто запідозрив у схематозі зловживання цією акцією. Схоже не Ви перший купуєте товар, потім його повертаєте, а ось кешбек акуратнєнько заблаговрємєнно виводите.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 05:38

  1finanсier написав:
  anis написав:Да, был возврат покупки товара пятой покупки, но начисленный кешбек не отнялся, а вот блок получил

Банк просто запідозрив у схематозі зловживання цією акцією. Схоже не Ви перший купуєте товар, потім його повертаєте, а ось кешбек акуратнєнько заблаговрємєнно виводите.

Жуліки
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 10:03

  1finanсier написав:
  anis написав:Да, был возврат покупки товара пятой покупки, но начисленный кешбек не отнялся, а вот блок получил

Банк просто запідозрив у схематозі зловживання цією акцією. Схоже не Ви перший купуєте товар, потім його повертаєте, а ось кешбек акуратнєнько заблаговрємєнно виводите.

В том то и дело, что после возврата товара не было возврата кешбека, и поддержка этот факт признала что имеет место сбой. Блок не в ручном режиме же был, а автоматически.
anis
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