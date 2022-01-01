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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2024 20:47
Ferlakur написав:
В цьому місяці дали кешбек на Продукти — 2% за власні, 2% за кредитні, і примітка: 1,2% при покупках в АТБ.
Сьогодні розрахувався в АТБ на суму 122,72 грн. Нарахувало кешбеку 3,06 грн. Це виходить 2,49%.
Як вони розрахували кешбек, незрозуміло.
Для атб йде як +0,5% кешбеку до продуктів, тому 0,7+0,5=1,2% та 2+0,5=2,5%
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Додано: Сер 01 тра, 2024 22:53
greenozon написав: Ferlakur написав:
В цьому місяці дали кешбек на Продукти — 2% за власні, 2% за кредитні,
ого, персоналка!
та да. В шапито
получить предложение 2% на продукты - это давно ЖИРР
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