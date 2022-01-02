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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 171172173174

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А-Банк 3.5 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
4
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 20:47

  Ferlakur написав:В цьому місяці дали кешбек на Продукти — 2% за власні, 2% за кредитні, і примітка: 1,2% при покупках в АТБ.

Сьогодні розрахувався в АТБ на суму 122,72 грн. Нарахувало кешбеку 3,06 грн. Це виходить 2,49%.
Як вони розрахували кешбек, незрозуміло.

Для атб йде як +0,5% кешбеку до продуктів, тому 0,7+0,5=1,2% та 2+0,5=2,5%
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 22:53

  greenozon написав:
  Ferlakur написав:В цьому місяці дали кешбек на Продукти — 2% за власні, 2% за кредитні,

ого, персоналка!
та да.
В шапито получить предложение 2% на продукты - это давно ЖИРР
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:28

Re: А-Банк

Панове, а як скористатися додатковою акцією новому клієнту, якому обіцяють додаткових 50 грн за відкриття нерозривного депозиту протягом трьох днів з дати відкриття картки? Але ніде не знайшов докладних умов - мін.строк депозиту, мін. сума.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:43

  1finanсier написав:Панове, а як скористатися додатковою акцією новому клієнту, якому обіцяють додаткових 50 грн за відкриття нерозривного депозиту протягом трьох днів з дати відкриття картки? Але ніде не знайшов докладних умов - мін.строк депозиту, мін. сума.

Я б почав з ознайомлення з цією безстроковою акцією
3.3.20. У разі припинення ділових відносин з ініціативи Банку, (у т.ч., але не виключно, при наявності в Банку мотивованої підозри, щодо спроби/наявності шахрайських дій з боку Клієнта Банку по відношенню до інших Клієнтів),
стягувати комісію за перерахування коштів у розмірі 30% від доступного
залишку на балансі після погашення усіх кредитних зобов'язань.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 12:00

  ramzes4 написав:Я б почав з ознайомлення з цією безстроковою акцією
3.3.20. У разі припинення ділових відносин з ініціативи Банку, (у т.ч., але не виключно, при наявності в Банку мотивованої підозри, щодо спроби/наявності шахрайських дій з боку Клієнта Банку по відношенню до інших Клієнтів),
стягувати комісію за перерахування коштів у розмірі 30% від доступного
залишку на балансі після погашення усіх кредитних зобов'язань.

"Episode I: The Phantom Menace" ©
flysoulfly
 
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