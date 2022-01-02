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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2024 20:47
Ferlakur написав:
В цьому місяці дали кешбек на Продукти — 2% за власні, 2% за кредитні, і примітка: 1,2% при покупках в АТБ.
Сьогодні розрахувався в АТБ на суму 122,72 грн. Нарахувало кешбеку 3,06 грн. Це виходить 2,49%.
Як вони розрахували кешбек, незрозуміло.
Для атб йде як +0,5% кешбеку до продуктів, тому 0,7+0,5=1,2% та 2+0,5=2,5%
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Додано: Сер 01 тра, 2024 22:53
greenozon написав: Ferlakur написав:
В цьому місяці дали кешбек на Продукти — 2% за власні, 2% за кредитні,
ого, персоналка!
та да. В шапито
получить предложение 2% на продукты - это давно ЖИРР
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Додано: Пон 06 тра, 2024 11:28
Панове, а як скористатися додатковою акцією новому клієнту, якому обіцяють додаткових 50 грн за відкриття нерозривного депозиту протягом трьох днів з дати відкриття картки? Але ніде не знайшов докладних умов - мін.строк депозиту, мін. сума.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 11:43
1finanсier написав:
Панове, а як скористатися додатковою акцією новому клієнту, якому обіцяють додаткових 50 грн за відкриття нерозривного депозиту протягом трьох днів з дати відкриття картки? Але ніде не знайшов докладних умов - мін.строк депозиту, мін. сума.
Я б почав з ознайомлення з цією безстроковою акцією
3.3.20. У разі припинення ділових відносин з ініціативи Банку, (у т.ч., але не виключно, при наявності в Банку мотивованої підозри, щодо спроби/наявності шахрайських дій з боку Клієнта Банку по відношенню до інших Клієнтів),
стягувати комісію за перерахування коштів у розмірі 30% від доступного
залишку на балансі після погашення усіх кредитних зобов'язань.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 12:00
ramzes4 написав:
Я б почав з ознайомлення з цією безстроковою акцією
3.3.20. У разі припинення ділових відносин з ініціативи Банку, (у т.ч., але не виключно, при наявності в Банку мотивованої підозри, щодо спроби/наявності шахрайських дій з боку Клієнта Банку по відношенню до інших Клієнтів),
стягувати комісію за перерахування коштів у розмірі 30% від доступного
залишку на балансі після погашення усіх кредитних зобов'язань.
"Episode I: The Phantom Menace" ©
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Додано: Вів 07 тра, 2024 12:59
ramzes4 написав: 1finanсier написав:
Панове, а як скористатися додатковою акцією новому клієнту, якому обіцяють додаткових 50 грн за відкриття нерозривного депозиту протягом трьох днів з дати відкриття картки? Але ніде не знайшов докладних умов - мін.строк депозиту, мін. сума.
Я б почав з ознайомлення з цією безстроковою акцією
3.3.20. У разі припинення ділових відносин з ініціативи Банку, (у т.ч., але не виключно, при наявності в Банку мотивованої підозри, щодо спроби/наявності шахрайських дій з боку Клієнта Банку по відношенню до інших Клієнтів),
стягувати комісію за перерахування коштів у розмірі 30% від доступного
залишку на балансі після погашення усіх кредитних зобов'язань.
Зубів боятися, в рот не .... )))
А якщо серйозно, то наприклад 1000 грн на 3 міс. покласти за 40,25 грн додаткового профіту можна ризикнути, тому і запитував умови, бо якщо наприклад 100 тис і на рік - то гра дійсно не варта свічок.
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Додано: Вів 07 тра, 2024 19:47
У старих смс знайшов, що даний сабж мені пропонував 100 кредитних. Це їх теж заДіяти можна в якомусь ІКУ, чи як?
Можна із ними зав'язатися на кредитні, чи ті 30% потім боком можуть не пройти?
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Додано: Вів 07 тра, 2024 23:44
У абанк заблокирована возможность покупать облиги хоть через дию (даже за свои не говоря уже про кредитные) хоть через ику так что в эту сторону можете не смотреть
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WallNutPen
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