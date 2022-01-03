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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2024 23:52
Driver написав: klug написав:
Не знаю чи лише до мене, але Ломбард сьогодні добрий - вперше за рік спроб вдалося підвищити КЛ. Пробуйте- може ще комусь пощастить.
Мне сегодня вообще сам повысил лимит, по своей инициативе
Я запустив лавину
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Додано: Вів 14 тра, 2024 16:14
Прислали СМС :
На картці “Зелена” є ХХХХ грн кредитних коштів. Покупки, платежі, зняття готівки. До 62 днів без % за використання кредитних коштів
Энто заманивают на комиссии за снятие?
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Додано: Вів 14 тра, 2024 16:20
demichh написав:
Прислали СМС :
На картці “Зелена” є ХХХХ грн кредитних коштів. Покупки, платежі, зняття готівки. До 62 днів без % за використання кредитних коштів
Энто все нашару или заманивают на комиссии за снятие?
будет ясно через 62 дня
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Додано: Вів 14 тра, 2024 18:06
demichh написав:
Энто заманивают на комиссии за снятие
спробуйте зробити в додатку переказ кредитних коштів на карту іншого банку. Там буде видно, чи намалює банк комісію
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