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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2024 23:52
Driver написав: klug написав:
Не знаю чи лише до мене, але Ломбард сьогодні добрий - вперше за рік спроб вдалося підвищити КЛ. Пробуйте- може ще комусь пощастить.
Мне сегодня вообще сам повысил лимит, по своей инициативе
Я запустив лавину
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klug
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Додано: Вів 14 тра, 2024 16:14
Прислали СМС :
На картці “Зелена” є ХХХХ грн кредитних коштів. Покупки, платежі, зняття готівки. До 62 днів без % за використання кредитних коштів
Энто заманивают на комиссии за снятие?
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demichh
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Додано: Вів 14 тра, 2024 16:20
demichh написав:
Прислали СМС :
На картці “Зелена” є ХХХХ грн кредитних коштів. Покупки, платежі, зняття готівки. До 62 днів без % за використання кредитних коштів
Энто все нашару или заманивают на комиссии за снятие?
будет ясно через 62 дня
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flysoulfly
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Додано: Вів 14 тра, 2024 18:06
demichh написав:
Энто заманивают на комиссии за снятие
спробуйте зробити в додатку переказ кредитних коштів на карту іншого банку. Там буде видно, чи намалює банк комісію
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otshelnick1
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:49
Почитал тарифы по депозитам:https://conditions-and-rules.a-bank.com.ua/media/uploads/Depo/Taryf_vklady_fiz_osib_ua.pdf
Там есть вот такое:
Обслуговування сплячого рахунку, в т.ч. депозиту | 100 грн в місяць
Получается, если долго не трогать А-вклад, то банк начнёт с него крысить по 100 грн/мес?
И, если да, то насколько "долго" нужно ничего не делать, чтобы счёт стал спящим?
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Driver
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Додано: Нед 19 тра, 2024 10:46
ох ці банки... чому не можна зробити один загальний однаковий для всіх список MCC для кешбеків по категоріям
А-банк дає кешбек по коду 7994 - Ігри і розваги
Ізі банк і Сенс не дає...
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Додано: Нед 19 тра, 2024 21:13
Driver написав:
Мне сегодня вообще сам повысил лимит, по своей инициативе
мне тоже, втрое
Но он такой тут мне не нужен.
Хоть отказывайся...
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flysoulfly
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