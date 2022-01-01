А-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2024 23:52
Driver написав: klug написав:
Не знаю чи лише до мене, але Ломбард сьогодні добрий - вперше за рік спроб вдалося підвищити КЛ. Пробуйте- може ще комусь пощастить.
Мне сегодня вообще сам повысил лимит, по своей инициативе
Я запустив лавину
klug
Повідомлень: 8487
З нами з: 18.08.14
Подякував: 358 раз.
Подякували: 1187 раз.
Профіль
3
Додано: Вів 14 тра, 2024 16:14
Прислали СМС :
На картці “Зелена” є ХХХХ грн кредитних коштів. Покупки, платежі, зняття готівки. До 62 днів без % за використання кредитних коштів
Энто заманивают на комиссии за снятие?
demichh
Повідомлень: 3028
З нами з: 09.12.10
Подякував: 151 раз.
Подякували: 173 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 14 тра, 2024 16:20
demichh написав:
Прислали СМС :
На картці “Зелена” є ХХХХ грн кредитних коштів. Покупки, платежі, зняття готівки.
До 62 днів без % за використання кредитних коштів
Энто все нашару или заманивают на комиссии за снятие?
будет ясно через 62 дня
flysoulfly
Повідомлень: 4751
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1612 раз.
Подякували: 263 раз.
Профіль
Додано: Вів 14 тра, 2024 18:06
demichh написав:
Энто заманивают на комиссии за снятие
спробуйте зробити в додатку переказ кредитних коштів на карту іншого банку. Там буде видно, чи намалює банк комісію
otshelnick1
Повідомлень: 223
З нами з: 13.10.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 18 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:49
Почитал тарифы по депозитам:
https://conditions-and-rules.a-bank.com.ua/media/uploads/Depo/Taryf_vklady_fiz_osib_ua.pdf
Там есть вот такое:
Обслуговування сплячого рахунку, в т.ч. депозиту | 100 грн в місяць
Получается, если долго не трогать А-вклад, то банк начнёт с него крысить по 100 грн/мес?
И, если да, то насколько "долго" нужно ничего не делать, чтобы счёт стал спящим?
Driver
Повідомлень: 300
З нами з: 13.06.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 15 раз.
Профіль
Додано: Нед 19 тра, 2024 10:46
ох ці банки... чому не можна зробити один загальний однаковий для всіх список MCC для кешбеків по категоріям
А-банк дає кешбек по коду 7994 - Ігри і розваги Ізі банк і Сенс не дає...
quadro_tony_da
Повідомлень: 68
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Нед 19 тра, 2024 21:13
Driver написав:
Мне сегодня вообще сам повысил лимит, по своей инициативе
мне тоже, втрое
Но он такой тут мне не нужен.
Хоть отказывайся...
flysoulfly
Повідомлень: 4751
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1612 раз.
Подякували: 263 раз.
Профіль
Додано: Пон 20 тра, 2024 06:22
Driver написав:
Получается, если долго не трогать А-вклад, то банк начнёт с него крысить по 100 грн/мес?
Коли знизили % по а-вкладу десь понад 1 рік назад, то залишив на ньому 1 коп і вона досі на місці. Також самі підняли КЛ до 100 тис і в принципі не бачу для чого, але трохи легше орієнтуватись від круглої цифри.
Ой+
Повідомлень: 6699
З нами з: 19.04.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 1040 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
ingtrans
,
Інкогніто
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
1005
537583
370
230809
1621
985593