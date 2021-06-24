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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 тра, 2024 14:23
Amethyst написав:
Я теж потестів всі три банки і мені якраз Шапіто більше сподобалося за наявності 1міс євро-депо
Намекните, что в назначении платежа писали, чтобы А-шка зачислила и не мурыжила голову?
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Додано: Сер 29 тра, 2024 15:04
Кащей написав: Amethyst написав:
Я теж потестів всі три банки і мені якраз Шапіто більше сподобалося за наявності 1міс євро-депо
Намекните, что в назначении платежа писали, чтобы А-шка зачислила и не мурыжила голову?
Ничего, для личных переводов это необязательный параметр )
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Додано: Сер 29 тра, 2024 15:43
Amethyst написав: DjPavel написав:
нашим ФОП по реквизитам SEPA
Хм. Я думаю, що тут все ж послуги для особистих коштів, а не для ФОП (
Я теж потестів всі три банки і мені якраз Шапіто більше сподобалося за наявності 1міс євро-депо ))
А сапорт і особливості фінмону дійсно шкутильгають тут ((
У Кредо є і веб-ІБ і застос-к... ну у робочому стані, так скажімо, але коміс на вивід євро 0.9% і немає коротких депо (
Ну реквизиты SEPA они для ФОП дают ) кто ж им лекарь тогда
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DjPavel
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