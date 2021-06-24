RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 173174175176

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
4
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:23

Re: А-Банк

  Amethyst написав:Я теж потестів всі три банки і мені якраз Шапіто більше сподобалося за наявності 1міс євро-депо
Намекните, что в назначении платежа писали, чтобы А-шка зачислила и не мурыжила голову?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1714
З нами з: 30.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:04

  Кащей написав:
  Amethyst написав:Я теж потестів всі три банки і мені якраз Шапіто більше сподобалося за наявності 1міс євро-депо
Намекните, что в назначении платежа писали, чтобы А-шка зачислила и не мурыжила голову?

Ничего, для личных переводов это необязательный параметр )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5418
З нами з: 05.05.21
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:43

  Amethyst написав:
  DjPavel написав:нашим ФОП по реквизитам SEPA

Хм. Я думаю, що тут все ж послуги для особистих коштів, а не для ФОП (
Я теж потестів всі три банки і мені якраз Шапіто більше сподобалося за наявності 1міс євро-депо ))
А сапорт і особливості фінмону дійсно шкутильгають тут ((
У Кредо є і веб-ІБ і застос-к... ну у робочому стані, так скажімо, але коміс на вивід євро 0.9% і немає коротких депо (

Ну реквизиты SEPA они для ФОП дают ) кто ж им лекарь тогда
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 06.07.08
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 173174175176
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua, Stringer і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Полтава-Банк 1 ... 6, 7, 8
alexivan1955 » Чет 24 чер, 2021 11:52
76 25209
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 тра, 2024 14:21
Vatsyk
Банк Альянс 1 ... 101, 102, 103
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1021 542910
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 тра, 2024 13:59
Amethyst
МТБ Банк 1 ... 23, 24, 25
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 18:39
246 222267
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 тра, 2024 09:20
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1753)
29.05.2024 15:43
Ринок ОВДП (6334)
29.05.2024 15:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.