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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 тра, 2024 14:23
Amethyst написав:
Я теж потестів всі три банки і мені якраз Шапіто більше сподобалося за наявності 1міс євро-депо
Намекните, что в назначении платежа писали, чтобы А-шка зачислила и не мурыжила голову?
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Кащей
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Додано: Сер 29 тра, 2024 15:04
Кащей написав: Amethyst написав:
Я теж потестів всі три банки і мені якраз Шапіто більше сподобалося за наявності 1міс євро-депо
Намекните, что в назначении платежа писали, чтобы А-шка зачислила и не мурыжила голову?
Ничего, для личных переводов это необязательный параметр )
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Amethyst
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Додано: Сер 29 тра, 2024 15:43
Amethyst написав: DjPavel написав:
нашим ФОП по реквизитам SEPA
Хм. Я думаю, що тут все ж послуги для особистих коштів, а не для ФОП (
Я теж потестів всі три банки і мені якраз Шапіто більше сподобалося за наявності 1міс євро-депо ))
А сапорт і особливості фінмону дійсно шкутильгають тут ((
У Кредо є і веб-ІБ і застос-к... ну у робочому стані, так скажімо, але коміс на вивід євро 0.9% і немає коротких депо (
Ну реквизиты SEPA они для ФОП дают ) кто ж им лекарь тогда
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DjPavel
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Додано: Сер 29 тра, 2024 17:18
DjPavel написав:
Ну реквизиты SEPA они для ФОП дают ) кто ж им лекарь тогда
А у вас в назначении тех платежей, которые банк завернул, отправитель указывал номер договора, счета, согласно которому производится оплата, и т.п.?
Я только собираюсь воспользоваться этой СЭПА-тропинкой и не знаю, какой банк из трех выбрать. Отправитель - юр.лицо. Принимающий счет - физик (не ФОП).
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Кащей
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Додано: Чет 30 тра, 2024 18:18
Почали надходити смс повідомлення від банку, що маю погасити кредит. Взагалі ніколи не мав рахунку в а-банку. Остання смс прийшла, що включать в єдиний реєстр боржників. У всіх смс відправник A-BANK. Двічі телефонував на 7776 кажуть, що на мій номер ніколи не відправляли
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sir_vit
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Додано: Чет 30 тра, 2024 19:35
sir_vit написав:
Почали надходити смс повідомлення від банку, що маю погасити кредит. Взагалі ніколи не мав рахунку в а-банку. Остання смс прийшла, що включать в єдиний реєстр боржників. У всіх смс відправник A-BANK. Двічі телефонував на 7776 кажуть, що на мій номер ніколи не відправляли
Перевірте у УБКІ чи на Вас нічого не висить - раз на рік безкоштовно.
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klug
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Додано: Чет 30 тра, 2024 20:43
klug Перевірив, нічого незвичного чи чогось про що я не знаю, все зелене)
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sir_vit
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:54
До войны КЛ был 52000.
Вскоре после начала войны снизили до 7139(?).
Без единого телодвижения с моей стороны недавно подняли опять до 52000, а сегодня опустили до 100(!).
Не может же это быть связано с тем, что последние полгода или год использовал не кредитные средства, а исключительно собственные?
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octopus
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:02
octopus написав:
До войны КЛ был 52000.
Вскоре после начала войны снизили до 7139(?).
Без единого телодвижения с моей стороны недавно подняли опять до 52000, а сегодня опустили до 100(!).
Не может же это быть связано с тем, что последние полгода или год использовал не кредитные средства, а исключительно собственные?
Майже завжди юзаю власні, і ніяких скачків не було. Крім початку війни, тоді зрізали в два рази, але потім повернули і навіть регулярно нав'язують підняти КЛ
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Hemi
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Чет 20 чер, 2024 06:23
sens
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