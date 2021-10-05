Хм. Я думаю, що тут все ж послуги для особистих коштів, а не для ФОП ( Я теж потестів всі три банки і мені якраз Шапіто більше сподобалося за наявності 1міс євро-депо )) А сапорт і особливості фінмону дійсно шкутильгають тут (( У Кредо є і веб-ІБ і застос-к... ну у робочому стані, так скажімо, але коміс на вивід євро 0.9% і немає коротких депо (
Ну реквизиты SEPA они для ФОП дают ) кто ж им лекарь тогда
DjPavel написав:Ну реквизиты SEPA они для ФОП дают ) кто ж им лекарь тогда
А у вас в назначении тех платежей, которые банк завернул, отправитель указывал номер договора, счета, согласно которому производится оплата, и т.п.? Я только собираюсь воспользоваться этой СЭПА-тропинкой и не знаю, какой банк из трех выбрать. Отправитель - юр.лицо. Принимающий счет - физик (не ФОП).
Почали надходити смс повідомлення від банку, що маю погасити кредит. Взагалі ніколи не мав рахунку в а-банку. Остання смс прийшла, що включать в єдиний реєстр боржників. У всіх смс відправник A-BANK. Двічі телефонував на 7776 кажуть, що на мій номер ніколи не відправляли
sir_vit написав:Почали надходити смс повідомлення від банку, що маю погасити кредит. Взагалі ніколи не мав рахунку в а-банку. Остання смс прийшла, що включать в єдиний реєстр боржників. У всіх смс відправник A-BANK. Двічі телефонував на 7776 кажуть, що на мій номер ніколи не відправляли
Перевірте у УБКІ чи на Вас нічого не висить - раз на рік безкоштовно.
До войны КЛ был 52000. Вскоре после начала войны снизили до 7139(?). Без единого телодвижения с моей стороны недавно подняли опять до 52000, а сегодня опустили до 100(!). Не может же это быть связано с тем, что последние полгода или год использовал не кредитные средства, а исключительно собственные?
octopus написав:До войны КЛ был 52000. Вскоре после начала войны снизили до 7139(?). Без единого телодвижения с моей стороны недавно подняли опять до 52000, а сегодня опустили до 100(!). Не может же это быть связано с тем, что последние полгода или год использовал не кредитные средства, а исключительно собственные?
Майже завжди юзаю власні, і ніяких скачків не було. Крім початку війни, тоді зрізали в два рази, але потім повернули і навіть регулярно нав'язують підняти КЛ