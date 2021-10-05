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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 173174175176

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А-Банк 3.5 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
4
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 14:23

Re: А-Банк

  Amethyst написав:Я теж потестів всі три банки і мені якраз Шапіто більше сподобалося за наявності 1міс євро-депо
Намекните, что в назначении платежа писали, чтобы А-шка зачислила и не мурыжила голову?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:04

  Кащей написав:
  Amethyst написав:Я теж потестів всі три банки і мені якраз Шапіто більше сподобалося за наявності 1міс євро-депо
Намекните, что в назначении платежа писали, чтобы А-шка зачислила и не мурыжила голову?

Ничего, для личных переводов это необязательный параметр )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:43

  Amethyst написав:
  DjPavel написав:нашим ФОП по реквизитам SEPA

Хм. Я думаю, що тут все ж послуги для особистих коштів, а не для ФОП (
Я теж потестів всі три банки і мені якраз Шапіто більше сподобалося за наявності 1міс євро-депо ))
А сапорт і особливості фінмону дійсно шкутильгають тут ((
У Кредо є і веб-ІБ і застос-к... ну у робочому стані, так скажімо, але коміс на вивід євро 0.9% і немає коротких депо (

Ну реквизиты SEPA они для ФОП дают ) кто ж им лекарь тогда
DjPavel
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 17:18

Re: А-Банк

  DjPavel написав:Ну реквизиты SEPA они для ФОП дают ) кто ж им лекарь тогда
А у вас в назначении тех платежей, которые банк завернул, отправитель указывал номер договора, счета, согласно которому производится оплата, и т.п.?
Я только собираюсь воспользоваться этой СЭПА-тропинкой и не знаю, какой банк из трех выбрать. Отправитель - юр.лицо. Принимающий счет - физик (не ФОП).
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 18:18

Re: А-Банк

Почали надходити смс повідомлення від банку, що маю погасити кредит. Взагалі ніколи не мав рахунку в а-банку. Остання смс прийшла, що включать в єдиний реєстр боржників. У всіх смс відправник A-BANK. Двічі телефонував на 7776 кажуть, що на мій номер ніколи не відправляли
sir_vit
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 19:35

  sir_vit написав:Почали надходити смс повідомлення від банку, що маю погасити кредит. Взагалі ніколи не мав рахунку в а-банку. Остання смс прийшла, що включать в єдиний реєстр боржників. У всіх смс відправник A-BANK. Двічі телефонував на 7776 кажуть, що на мій номер ніколи не відправляли

Перевірте у УБКІ чи на Вас нічого не висить - раз на рік безкоштовно.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:43

klug Перевірив, нічого незвичного чи чогось про що я не знаю, все зелене)
sir_vit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:54

Ну и шутники!

До войны КЛ был 52000.
Вскоре после начала войны снизили до 7139(?).
Без единого телодвижения с моей стороны недавно подняли опять до 52000, а сегодня опустили до 100(!).
Не может же это быть связано с тем, что последние полгода или год использовал не кредитные средства, а исключительно собственные?
octopus
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:02

  octopus написав:До войны КЛ был 52000.
Вскоре после начала войны снизили до 7139(?).
Без единого телодвижения с моей стороны недавно подняли опять до 52000, а сегодня опустили до 100(!).
Не может же это быть связано с тем, что последние полгода или год использовал не кредитные средства, а исключительно собственные?

Майже завжди юзаю власні, і ніяких скачків не було. Крім початку війни, тоді зрізали в два рази, але потім повернули і навіть регулярно нав'язують підняти КЛ
Hemi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 18:29

Re: А-Банк

  octopus написав:Без единого телодвижения с моей стороны недавно подняли опять до 52000, а сегодня опустили до 100(!).
Если такое будет наблюдаться часто, то пишите в группу тестировщиков, которая в Telegram: https://t.me/UX_ABank24
Howl
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