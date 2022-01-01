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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 174175176177

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.5 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
4
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:17

Пишуть, що Ломбард при розірванні ділових відносин тепер ще й валюту гривнею віддаватиме, це на додачу до -30%.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 23:40

  klug написав:Пишуть, що Ломбард при розірванні ділових відносин тепер ще й валюту гривнею віддаватиме, це на додачу до -30%.

С банками работать сегодня в мес. можно в лимитах указанных в анкетах. Указали доход 20тыс, то значит юзаем в месяц не больше этой суммы. А так же работать их кредитками на покушать и покупку товаров с оплатой частями. Остальные операции - риски, особенно когда часто юзаете картой на получение, снятие или переброской средств на др. банки, которые превышают указанный в анкете лимит. Потом можно показать им справки и др. документы, но будут морочить голову до трёх месяцев. И это не только в А банке, это практически сейчас везде. Фин наблюдает строго.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 174175176177
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