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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 чер, 2024 20:17
Пишуть, що Ломбард при розірванні ділових відносин тепер ще й валюту гривнею віддаватиме, це на додачу до -30%.
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klug
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Додано: Суб 29 чер, 2024 23:40
klug написав:
Пишуть, що Ломбард при розірванні ділових відносин тепер ще й валюту гривнею віддаватиме, це на додачу до -30%.
С банками работать сегодня в мес. можно в лимитах указанных в анкетах. Указали доход 20тыс, то значит юзаем в месяц не больше этой суммы. А так же работать их кредитками на покушать и покупку товаров с оплатой частями. Остальные операции - риски, особенно когда часто юзаете картой на получение, снятие или переброской средств на др. банки, которые превышают указанный в анкете лимит. Потом можно показать им справки и др. документы, но будут морочить голову до трёх месяцев. И это не только в А банке, это практически сейчас везде. Фин наблюдает строго.
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Игорь Алексеевич
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