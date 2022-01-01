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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 чер, 2024 20:17
Пишуть, що Ломбард при розірванні ділових відносин тепер ще й валюту гривнею віддаватиме, це на додачу до -30%.
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klug
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Додано: Суб 29 чер, 2024 23:40
klug написав:
Пишуть, що Ломбард при розірванні ділових відносин тепер ще й валюту гривнею віддаватиме, це на додачу до -30%.
С банками работать сегодня в мес. можно в лимитах указанных в анкетах. Указали доход 20тыс, то значит юзаем в месяц не больше этой суммы. А так же работать их кредитками на покушать и покупку товаров с оплатой частями. Остальные операции - риски, особенно когда часто юзаете картой на получение, снятие или переброской средств на др. банки, которые превышают указанный в анкете лимит. Потом можно показать им справки и др. документы, но будут морочить голову до трёх месяцев. И это не только в А банке, это практически сейчас везде. Фин наблюдает строго.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 30 чер, 2024 07:52
Игорь Алексеевич написав: klug написав:
Пишуть, що Ломбард при розірванні ділових відносин тепер ще й валюту гривнею віддаватиме, це на додачу до -30%.
С банками работать сегодня в мес. можно в лимитах указанных в анкетах. Указали доход 20тыс, то значит юзаем в месяц не больше этой суммы. А так же работать их кредитками на покушать и покупку товаров с оплатой частями. Остальные операции - риски, особенно когда часто юзаете картой на получение, снятие или переброской средств на др. банки, которые превышают указанный в анкете лимит. Потом можно показать им справки и др. документы, но будут морочить голову до трёх месяцев. И это не только в А банке, это практически сейчас везде. Фин наблюдает строго.
Від анкети не більше ніж в 2 рази ,та не більше 400000 на квартал.
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sens
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Додано: Нед 30 чер, 2024 12:44
sens написав:
Від анкети не більше ніж в 2 рази ,та не більше 400000 на квартал.
Разве это деньги?. Конечно размещать депозиты в банках для пенсионеров 5тыс.грн, то подойдёт. А если разместить хотя бы от 200тыс грн., то потом в сутки забрать можно 100тыс.грн. И в добавок по окончанию дела могут в добавок глюкнуть и потребовать доки. Вот и возникает вопрос, а на хрена такое счастье нужно, ради мелочного дохода потом как школьнику с опущенной головой слушать лекцию про фин.
Кстати анкету можно записать всё что скажите, хоть 200тыс. но фин. потом проверит доки когда глюкнет. Там тоже шкала есть - до 20 тыс в анкете, то норма, а уже больше 50 тыс. грн. может у них высветится по красному, т.е подлежит в дальнейшем клиент проверки.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 30 чер, 2024 14:16
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Від анкети не більше ніж в 2 рази ,та не більше 400000 на квартал.
Разве это деньги?. Конечно размещать депозиты в банках для пенсионеров 5тыс.грн, то подойдёт. А если разместить хотя бы от 200тыс грн., то потом в сутки забрать можно 100тыс.грн. И в добавок по окончанию дела могут в добавок глюкнуть и потребовать доки. Вот и возникает вопрос, а на хрена такое счастье нужно, ради мелочного дохода потом как школьнику с опущенной головой слушать лекцию про фин.
Кстати анкету можно записать всё что скажите, хоть 200тыс. но фин. потом проверит доки когда глюкнет. Там тоже шкала есть - до 20 тыс в анкете, то норма, а уже больше 50 тыс. грн. может у них высветится по красному, т.е подлежит в дальнейшем клиент проверки.
Вас тут заблокували і під 30%?
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sens
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