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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 174175176177

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А-Банк 3.5 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
4
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 20:17

Пишуть, що Ломбард при розірванні ділових відносин тепер ще й валюту гривнею віддаватиме, це на додачу до -30%.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 23:40

  klug написав:Пишуть, що Ломбард при розірванні ділових відносин тепер ще й валюту гривнею віддаватиме, це на додачу до -30%.

С банками работать сегодня в мес. можно в лимитах указанных в анкетах. Указали доход 20тыс, то значит юзаем в месяц не больше этой суммы. А так же работать их кредитками на покушать и покупку товаров с оплатой частями. Остальные операции - риски, особенно когда часто юзаете картой на получение, снятие или переброской средств на др. банки, которые превышают указанный в анкете лимит. Потом можно показать им справки и др. документы, но будут морочить голову до трёх месяцев. И это не только в А банке, это практически сейчас везде. Фин наблюдает строго.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 07:52

  Игорь Алексеевич написав:
  klug написав:Пишуть, що Ломбард при розірванні ділових відносин тепер ще й валюту гривнею віддаватиме, це на додачу до -30%.

С банками работать сегодня в мес. можно в лимитах указанных в анкетах. Указали доход 20тыс, то значит юзаем в месяц не больше этой суммы. А так же работать их кредитками на покушать и покупку товаров с оплатой частями. Остальные операции - риски, особенно когда часто юзаете картой на получение, снятие или переброской средств на др. банки, которые превышают указанный в анкете лимит. Потом можно показать им справки и др. документы, но будут морочить голову до трёх месяцев. И это не только в А банке, это практически сейчас везде. Фин наблюдает строго.


Від анкети не більше ніж в 2 рази ,та не більше 400000 на квартал.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:44

Re: А-Банк

  sens написав:Від анкети не більше ніж в 2 рази ,та не більше 400000 на квартал.
Разве это деньги?. Конечно размещать депозиты в банках для пенсионеров 5тыс.грн, то подойдёт. А если разместить хотя бы от 200тыс грн., то потом в сутки забрать можно 100тыс.грн. И в добавок по окончанию дела могут в добавок глюкнуть и потребовать доки. Вот и возникает вопрос, а на хрена такое счастье нужно, ради мелочного дохода потом как школьнику с опущенной головой слушать лекцию про фин.
Кстати анкету можно записать всё что скажите, хоть 200тыс. но фин. потом проверит доки когда глюкнет. Там тоже шкала есть - до 20 тыс в анкете, то норма, а уже больше 50 тыс. грн. может у них высветится по красному, т.е подлежит в дальнейшем клиент проверки.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:16

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Від анкети не більше ніж в 2 рази ,та не більше 400000 на квартал.
Разве это деньги?. Конечно размещать депозиты в банках для пенсионеров 5тыс.грн, то подойдёт. А если разместить хотя бы от 200тыс грн., то потом в сутки забрать можно 100тыс.грн. И в добавок по окончанию дела могут в добавок глюкнуть и потребовать доки. Вот и возникает вопрос, а на хрена такое счастье нужно, ради мелочного дохода потом как школьнику с опущенной головой слушать лекцию про фин.
Кстати анкету можно записать всё что скажите, хоть 200тыс. но фин. потом проверит доки когда глюкнет. Там тоже шкала есть - до 20 тыс в анкете, то норма, а уже больше 50 тыс. грн. может у них высветится по красному, т.е подлежит в дальнейшем клиент проверки.

Вас тут заблокували і під 30%?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 23:38

Делал СЭП с Жёлтой карты в другой банк.

В квитанции А-банка указано:
- платник: Іванов Іван Іванович (типа, моё ФИО)
- рахунок платника: UA ** 307770 00000 2620**********

Но в интернет-банкинге банка-получателя по этому платежу указано такое:
- відправник: Платежі Бітлз_бездоговірні
- рахунок відправника: UA 78 307770 00000 29022827001078

(может, кому-нибудь будет полезным)
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 10:51

Re: А-Банк

  Driver написав:2902
Тобто платить через транзитник і такі кошти без надання (в призначенні) ІПН реального платника будуть неідентифікованими як і звичайний р2р. ФінМону це не сподобається :!: :(
Здається у Шапіта так і залишилися ліміти: на СЕП 20К/міс і на р2р -- 100К/міс
І -30% за розрив відносин :evil:
Прикольна банка :mrgreen:
Amethyst
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