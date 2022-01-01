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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2024 06:40
emeta написав: sens написав: 2XL написав:
Використовуйте її правильно: тільки кредитки і розстрочки, щоб не було клопоту
Ще сюди овдп є-підтримка до -100000 грн
чому до 100000?
В межах безкоштовного Р2Р на 1 календарний місяць.
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sens
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