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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2024 06:40
emeta написав: sens написав: 2XL написав:
Використовуйте її правильно: тільки кредитки і розстрочки, щоб не було клопоту
Ще сюди овдп є-підтримка до -100000 грн
чому до 100000?
В межах безкоштовного Р2Р на 1 календарний місяць.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 00:36
sens написав: 2XL написав:
Amethyst написав:[quote="5745913:Driver"]2902
Тобто платить через транзитник і такі кошти без надання (в призначенні) ІПН реального платника будуть неідентифікованими як і звичайний р2р. ФінМону це не сподобається
Здається у Шапіта так і залишилися ліміти: на СЕП 20К/міс і на р2р -- 100К/міс
І -30% за розрив відносин
Прикольна банка
Використовуйте її правильно: тільки кредитки і розстрочки, щоб не було клопоту
Ще сюди овдп є-підтримка до -100000 грн[/quote]Чогось мені це вже ризиковано здається
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