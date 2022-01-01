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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 175176177178

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 06:40

  emeta написав:
  sens написав:
  2XL написав:Використовуйте її правильно: тільки кредитки і розстрочки, щоб не було клопоту

Ще сюди овдп є-підтримка до -100000 грн


чому до 100000?

В межах безкоштовного Р2Р на 1 календарний місяць.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 00:36

Re: А-Банк

sens написав:
  2XL написав:
Amethyst написав:[quote="5745913:Driver"]2902
Тобто платить через транзитник і такі кошти без надання (в призначенні) ІПН реального платника будуть неідентифікованими як і звичайний р2р. ФінМону це не сподобається :!: :(
Здається у Шапіта так і залишилися ліміти: на СЕП 20К/міс і на р2р -- 100К/міс
І -30% за розрив відносин :evil:
Прикольна банка :mrgreen:
Використовуйте її правильно: тільки кредитки і розстрочки, щоб не було клопоту

Ще сюди овдп є-підтримка до -100000 грн[/quote]Чогось мені це вже ризиковано здається
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 06:10

2XL

Р2Р акцент норм працює за 1 день на 1 картку в межах 100000 грн , Аккорд щось 29999 і все ,там здається процесінг ПУМБ.
sens
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З нами з: 12.09.13
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  #<1 ... 175176177178
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