В межах безкоштовного Р2Р на 1 календарний місяць.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2024 06:40
Додано: Суб 13 лип, 2024 00:36
Re: А-Банк
Ще сюди овдп є-підтримка до -100000 грн[/quote]Чогось мені це вже ризиковано здається
Додано: Суб 13 лип, 2024 06:10
2XL
Р2Р акцент норм працює за 1 день на 1 картку в межах 100000 грн , Аккорд щось 29999 і все ,там здається процесінг ПУМБ.
Додано: Суб 13 лип, 2024 08:41
Сенс саме НЕ використовувати ніякі свої (дебетні) гроші, а єПідримка -- це дебіт.
Треба мати на увазі, що при блокуванні рахунків (не дай божє) банка не дозволяє перекидувати наявні дебетні гроші клієнта між СВОЇми рах-ми, дозволено тільки погашення СЕПом зі стороніх банок
ПС. В мене Шапіто налив кредліміту 80К, дав покористуватися грошима 2 місяці, а потім заблокував на перевірку 60К на Жопенькой (р2р-прихід) за 3 дн до погашення кредитки. Через 5 дн розібралися і рахунки розблокували (але я заніс СЕПом 60К, щоби не було прострочки), і це я ВІП, що використовує від 20К/міс на Платині -- дуже лагідно розмовляла підтримка зі мною
А на моє зустрічне питання, що от вони ж бачать, що я користуюся їхніми 80К, тобто в мене ж точно є їхніх 80К, але ж вони перепитують про походження 60К... -- Шапіто теж лагідно либився і просив додаткові доки ))
Додано: Суб 13 лип, 2024 09:09
Re: А-Банк
Что за банк отображает такое?
Банк закине реквізити відправника у поле "Призначення платежу" + повинен це відобразити в полях "Фактичний відправник".
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