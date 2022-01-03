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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2024 06:40
emeta написав: sens написав: 2XL написав:
Використовуйте її правильно: тільки кредитки і розстрочки, щоб не було клопоту
Ще сюди овдп є-підтримка до -100000 грн
чому до 100000?
В межах безкоштовного Р2Р на 1 календарний місяць.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 00:36
sens написав: 2XL написав:
Amethyst написав:[quote="5745913:Driver"]2902
Тобто платить через транзитник і такі кошти без надання (в призначенні) ІПН реального платника будуть неідентифікованими як і звичайний р2р. ФінМону це не сподобається
Здається у Шапіта так і залишилися ліміти: на СЕП 20К/міс і на р2р -- 100К/міс
І -30% за розрив відносин
Прикольна банка
Використовуйте її правильно: тільки кредитки і розстрочки, щоб не було клопоту
Ще сюди овдп є-підтримка до -100000 грн[/quote]Чогось мені це вже ризиковано здається
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Додано: Суб 13 лип, 2024 06:10
Р2Р акцент норм працює за 1 день на 1 картку в межах 100000 грн , Аккорд щось 29999 і все ,там здається процесінг ПУМБ.
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sens
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Додано: Суб 13 лип, 2024 08:41
sens написав:
Р2Р акцент норм працює за 1 день на 1 картку в межах 100000 грн , Аккорд щось 29999 і все ,там здається процесінг ПУМБ.
Сенс саме НЕ використовувати
ніякі свої (дебетні) гроші, а єПідримка -- це дебіт.
Треба мати на увазі, що при блокуванні рахунків (не дай божє) банка не дозволяє перекидувати наявні дебетні гроші клієнта між СВОЇми рах-ми, дозволено тільки погашення СЕПом зі стороніх банок
ПС. В мене Шапіто налив кредліміту 80К, дав покористуватися грошима 2 місяці, а потім заблокував на перевірку 60К на Жопенькой (р2р-прихід) за 3 дн до погашення кредитки. Через 5 дн розібралися і рахунки розблокували (але я заніс СЕПом 60К, щоби не було прострочки), і це я ВІП, що використовує від 20К/міс на Платині -- дуже лагідно розмовляла підтримка зі мною
А на моє зустрічне питання, що от вони ж бачать, що я користуюся їхніми 80К, тобто в мене ж точно є їхніх 80К, але ж вони перепитують про походження 60К... -- Шапіто теж лагідно либився і просив додаткові доки ))
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Додано: Суб 13 лип, 2024 09:09
Driver написав:
Делал СЭП с Жёлтой карты в другой банк.
Что за банк отображает такое?
Amethyst написав:
Тобто платить через транзитник і такі кошти без надання (в призначенні) ІПН реального платника будуть неідентифікованими як і звичайний р2р.
Банк закине реквізити відправника у поле "Призначення платежу" + повинен це відобразити в полях "Фактичний відправник".
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Додано: Пон 15 лип, 2024 10:49
Amethyst написав:
В мене Шапіто налив кредліміту 80К, дав покористуватися грошима 2 місяці, а потім заблокував на перевірку 60К на Жопенькой (р2р-прихід)
Через 5 дн розібралися і рахунки розблокували (але
і це я ВІП, що використовує від 20К/міс на Платині -- дуже лагідно розмовляла підтримка зі мною
А на моє зустрічне питання, що от вони ж бачать, що я користуюся їхніми 80К, тобто в мене ж точно є їхніх 80К, але ж вони перепитують про походження 60К... -- Шапіто теж лагідно либився і просив додаткові доки ))
на 60К це було багато р2р-транзакцій?
Мабуть, тре було карту поповнювать не р2р, а по простому - готівкою в касу Шапіто
- так тєпло, падамашнєму.
Чи ніт?
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Додано: Пон 15 лип, 2024 11:05
flysoulfly написав:
на 60К це було багато р2р-транзакцій?
Це було 3..4 вхідних перекази від 15К до 20К-
Я принципово не використовую готівку. Ну іноді інвалюта бігає у мене готівкою )
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Додано: Пон 15 лип, 2024 11:30
Amethyst написав: flysoulfly написав:
на 60К це було багато р2р-транзакцій?
Це було 3..4 вхідних перекази від 15К до 20К
судячи з таких смішних цифр - Шапіто зовсім подуріло
Може то ще й їхньою тянучкою було?
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Додано: Пон 15 лип, 2024 11:50
flysoulfly написав:
Amethyst написав:
В мене Шапіто налив кредліміту 80К, дав покористуватися грошима 2 місяці, а потім заблокував на перевірку 60К на Жопенькой (р2р-прихід)
Через 5 дн розібралися і рахунки розблокували (але
і це я ВІП, що використовує від 20К/міс на Платині -- дуже лагідно розмовляла підтримка зі мною
А на моє зустрічне питання, що от вони ж бачать, що я користуюся їхніми 80К, тобто в мене ж точно є їхніх 80К, але ж вони перепитують про походження 60К... -- Шапіто теж лагідно либився і просив додаткові доки ))
на 60К це було багато р2р-транзакцій?
Мабуть, тре було карту поповнювать не р2р, а по простому - готівкою в касу Шапіто
- так тєпло, падамашнєму.
Чи ніт?
Не допомогає, кожен місяць поповнюю до 100К і попав на моніторинг. При чому на декілька днів, бо було мало документів. До речі ліміт в їх програмі 380К на місяць.
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