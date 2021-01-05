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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2024 21:20
Driver написав:
Но какая разница?
Просто интересно.
Он в веб-версии ПУМБа была, но её прикрыли
Driver написав:
А в поле "Призначення платежу" из "моих" банков сейчас только Сенс сам добавляет
Ну значит из-за введения поля "Фактичний відправник" перестали гадить в поле "Призначення платежу". Можно попробовать отправить СЕП на Сенс и после поступления проверить через какое-то время в Sense SuperApp -- деталях операции должно отобразиться информация об отправителе.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 11:16
До 100К погашения ОВДП на є підримку в ломбарде можно рассчитывать?
Или финмон возбуждается от таких сумм?
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emeta
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Додано: Сер 17 лип, 2024 14:28
emeta написав:
До 100К погашения ОВДП на є підримку в ломбарде можно рассчитывать?
Или финмон возбуждается от таких сумм?
Залежить від вашої анкети в першу чергу.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 16:17
А якщо закрити рахунок, на якому зараз висить запит на документи про походження коштів - це якось впливає на... не знаю, профайл клієнта/історію, який шерять банки чи шось таке?
Справа в тому, що декілька тижнів тому А-Банк обмежив перекази на інші картки, запитуючи документи про походження коштів.
Це дуже вибісило, тому що просили пояснити походження 20 000 гривень, які виводив з Paypal, при тому що в мене вже декілька років рахунок, відкривав депозит у них на значно більшу суму, т.п.
В мене є доки, але хочеться послати їх з їх фінмоном, який наступного разу заблокує рахунок за оплату в Сільпо. Але, оскільки я не шарю, як працює банківська система, то в мене питання, чи не відобразиться це на моєму "рейтингу" для інших банків, на взаємодії з іншими?
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sdfk
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Додано: Сер 17 лип, 2024 17:15
sdfk написав:
В мене є доки, але хочеться послати їх з їх фінмоном...
Ви не можете їх послати, бо це значить послати НБУ, це їх фінмон.
Тому, якщо є доки на походження (легального) прибутку в місяць десь від 50К, то краще їх надати банку і пояснити, що ви вивели особисті кошти, які пролежали на Палці цілий рік, ну наприклад
Але від фінмону можуть далі бути і інші питання...
Див. Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Мабудь, вам треба оновити Анкету в банці, де вказати з/п від 30К і інші статки типу хавіри, машини, дачі...
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Amethyst
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