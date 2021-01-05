Просто интересно. Он в веб-версии ПУМБа была, но её прикрыли
Driver написав:А в поле "Призначення платежу" из "моих" банков сейчас только Сенс сам добавляет
Ну значит из-за введения поля "Фактичний відправник" перестали гадить в поле "Призначення платежу". Можно попробовать отправить СЕП на Сенс и после поступления проверить через какое-то время в Sense SuperApp -- деталях операции должно отобразиться информация об отправителе.
А якщо закрити рахунок, на якому зараз висить запит на документи про походження коштів - це якось впливає на... не знаю, профайл клієнта/історію, який шерять банки чи шось таке?
Справа в тому, що декілька тижнів тому А-Банк обмежив перекази на інші картки, запитуючи документи про походження коштів.
Це дуже вибісило, тому що просили пояснити походження 20 000 гривень, які виводив з Paypal, при тому що в мене вже декілька років рахунок, відкривав депозит у них на значно більшу суму, т.п.
В мене є доки, але хочеться послати їх з їх фінмоном, який наступного разу заблокує рахунок за оплату в Сільпо. Але, оскільки я не шарю, як працює банківська система, то в мене питання, чи не відобразиться це на моєму "рейтингу" для інших банків, на взаємодії з іншими?
sdfk написав:В мене є доки, але хочеться послати їх з їх фінмоном...
Ви не можете їх послати, бо це значить послати НБУ, це їх фінмон. Тому, якщо є доки на походження (легального) прибутку в місяць десь від 50К, то краще їх надати банку і пояснити, що ви вивели особисті кошти, які пролежали на Палці цілий рік, ну наприклад Але від фінмону можуть далі бути і інші питання... Див. Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Мабудь, вам треба оновити Анкету в банці, де вказати з/п від 30К і інші статки типу хавіри, машини, дачі...
sdfk написав:В мене є доки, але хочеться послати їх з їх фінмоном...
Ви не можете їх послати, бо це значить послати НБУ, це їх фінмон. Тому, якщо є доки на походження (легального) прибутку в місяць десь від 50К, то краще їх надати банку і пояснити, що ви вивели особисті кошти, які пролежали на Палці цілий рік, ну наприклад Але від фінмону можуть далі бути і інші питання... Див. Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Мабудь, вам треба оновити Анкету в банці, де вказати з/п від 30К і інші статки типу хавіри, машини, дачі...
Amethyst написав:Ви не можете їх послати, бо це значить послати НБУ, це їх фінмон.
Сумнівно, що це держ. фінмон за 20к, але послати навіть внутрішній буде коштувати -30% від залишку на рахунку.
sdfk написав:Але, оскільки я не шарю, як працює банківська система, то в мене питання, чи не відобразиться це на моєму "рейтингу" для інших банків, на взаємодії з іншими?
https://www.youtube.com/watch?v=pvTRamcal74 Насправді, закон дає можливість банкам обмінюватися інформацією про тих, з ким були розірвані ділові відносини. На скільки я знаю, то цей механізм все ж повноцінно зараз не працює (хоча у відео стверджується протилежне), але може запрацювати у майбутньому. Тому краще не гратися, тим більше, якщо є можливість вирішити питання.