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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 176177178179

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А-Банк 3.6 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 21:20

Re: А-Банк

  Driver написав:Но какая разница?
Просто интересно.
Он в веб-версии ПУМБа была, но её прикрыли :(

  Driver написав:А в поле "Призначення платежу" из "моих" банков сейчас только Сенс сам добавляет
Ну значит из-за введения поля "Фактичний відправник" перестали гадить в поле "Призначення платежу". Можно попробовать отправить СЕП на Сенс и после поступления проверить через какое-то время в Sense SuperApp -- деталях операции должно отобразиться информация об отправителе.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 11:16

До 100К погашения ОВДП на є підримку в ломбарде можно рассчитывать?
Или финмон возбуждается от таких сумм?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 14:28

  emeta написав:До 100К погашения ОВДП на є підримку в ломбарде можно рассчитывать?
Или финмон возбуждается от таких сумм?

Залежить від вашої анкети в першу чергу.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 16:17

А якщо закрити рахунок, на якому зараз висить запит на документи про походження коштів - це якось впливає на... не знаю, профайл клієнта/історію, який шерять банки чи шось таке?

Справа в тому, що декілька тижнів тому А-Банк обмежив перекази на інші картки, запитуючи документи про походження коштів.

Це дуже вибісило, тому що просили пояснити походження 20 000 гривень, які виводив з Paypal, при тому що в мене вже декілька років рахунок, відкривав депозит у них на значно більшу суму, т.п.

В мене є доки, але хочеться послати їх з їх фінмоном, який наступного разу заблокує рахунок за оплату в Сільпо. Але, оскільки я не шарю, як працює банківська система, то в мене питання, чи не відобразиться це на моєму "рейтингу" для інших банків, на взаємодії з іншими?
sdfk
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 17:15

Re: А-Банк

  sdfk написав:В мене є доки, але хочеться послати їх з їх фінмоном...
Ви не можете їх послати, бо це значить послати НБУ, це їх фінмон.
Тому, якщо є доки на походження (легального) прибутку в місяць десь від 50К, то краще їх надати банку і пояснити, що ви вивели особисті кошти, які пролежали на Палці цілий рік, ну наприклад :wink:
Але від фінмону можуть далі бути і інші питання...
Див. Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Мабудь, вам треба оновити Анкету в банці, де вказати з/п від 30К і інші статки типу хавіри, машини, дачі...
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 18:40

  Amethyst написав:
  sdfk написав:В мене є доки, але хочеться послати їх з їх фінмоном...
Ви не можете їх послати, бо це значить послати НБУ, це їх фінмон.
Тому, якщо є доки на походження (легального) прибутку в місяць десь від 50К, то краще їх надати банку і пояснити, що ви вивели особисті кошти, які пролежали на Палці цілий рік, ну наприклад :wink:
Але від фінмону можуть далі бути і інші питання...
Див. Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Мабудь, вам треба оновити Анкету в банці, де вказати з/п від 30К і інші статки типу хавіри, машини, дачі...


Можна , окрім приватно-суспільної власності.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 20:10

Amethyst

дякую за коментар. Я думав, що це внутрішній фінмон банку, тому можливо просто закрити рахунок.

Запитав в підтримці - кажуть, що закрити рахунок можна, треба написати заяву на дебетування залишків на інший банк та надати повні реквізити рахунку.
sdfk
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 20:58

  Amethyst написав:Ви не можете їх послати, бо це значить послати НБУ, це їх фінмон.

Сумнівно, що це держ. фінмон за 20к, але послати навіть внутрішній буде коштувати -30% від залишку на рахунку.

  sdfk написав:Але, оскільки я не шарю, як працює банківська система, то в мене питання, чи не відобразиться це на моєму "рейтингу" для інших банків, на взаємодії з іншими?

https://www.youtube.com/watch?v=pvTRamcal74 Насправді, закон дає можливість банкам обмінюватися інформацією про тих, з ким були розірвані ділові відносини. На скільки я знаю, то цей механізм все ж повноцінно зараз не працює (хоча у відео стверджується протилежне), але може запрацювати у майбутньому. Тому краще не гратися, тим більше, якщо є можливість вирішити питання.
klug
 
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