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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 177178179180

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 13:12

  Ferlakur написав:
  sens написав:Можна , окрім приватно-суспільної власності.

Що таке "приватно-суспільна власність"?
окрема категорія власності,коли декілька власників однієї площини.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 13:33

  sens написав:
  Ferlakur написав:
  sens написав:Можна , окрім приватно-суспільної власності.

Що таке "приватно-суспільна власність"?
окрема категорія власності,коли декілька власників однієї площини.

Може ви мали на увазі спільна часткова або спільна сумісна?
Ferlakur
 
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