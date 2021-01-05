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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2024 13:12
Ferlakur написав: sens написав:
Можна , окрім приватно-суспільної власності.
Що таке "приватно-суспільна власність"?
окрема категорія власності,коли декілька власників однієї площини.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 13:33
sens написав: Ferlakur написав: sens написав:
Можна , окрім приватно-суспільної власності.
Що таке "приватно-суспільна власність"?
окрема категорія власності,коли декілька власників однієї площини.
Може ви мали на увазі спільна часткова або спільна сумісна?
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