окрема категорія власності,коли декілька власників однієї площини.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2024 13:12
Додано: Чет 18 лип, 2024 13:33
Додано: Чет 18 лип, 2024 17:34
Додано: Чет 18 лип, 2024 20:29
Додано: Чет 18 лип, 2024 21:06
Re: А-Банк
Додано: Чет 18 лип, 2024 21:34
Спеціаліст надав свою вичерпну відповідь - міг взагалі надати так,а саме
Історичні форми власності:
Первісно-общинна — для неї характерні однакові права всіх членів общини на панівний об'єкт власності — землю, а також на засоби праці й результати виробництва.
Рабовласницька — характеризується абсолютною концентрацією прав власності рабовласника на засоби виробництва, результати праці й на працівника (раба).
Феодальна — передбачає абсолютні права власності феодала на землю й обмежені права на працівника (селянина-кріпака).
Капіталістична — характеризується зосередженням прав власності підприємця на засоби та результати праці і відсутністю власності на найманого робітника, який має особисту свободу.
Додано: Чет 18 лип, 2024 21:35
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