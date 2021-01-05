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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2024 13:12
Ferlakur написав: sens написав:
Можна , окрім приватно-суспільної власності.
Що таке "приватно-суспільна власність"?
окрема категорія власності,коли декілька власників однієї площини.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 13:33
sens написав: Ferlakur написав: sens написав:
Можна , окрім приватно-суспільної власності.
Що таке "приватно-суспільна власність"?
окрема категорія власності,коли декілька власників однієї площини.
Може ви мали на увазі спільна часткова або спільна сумісна?
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Додано: Чет 18 лип, 2024 17:34
Ferlakur написав: sens написав: sens написав:
Можна , окрім приватно-суспільної власності.
Що таке "приватно-суспільна власність"?
окрема категорія власності,коли декілька власників однієї площини.
Була вичерпна відповідь.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 20:29
sens написав:
Була вичерпна відповідь.
Терміну "приватно-суспільна власність" не існує.
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Ferlakur
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Додано: Чет 18 лип, 2024 21:06
Ferlakur написав:
Терміну "приватно-суспільна власність" не існує.
стопэ - как тогда называть частный дом где несколько хозаев? Это типичная практика.
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vpchelko
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Додано: Чет 18 лип, 2024 21:34
vpchelko написав: Ferlakur написав:
Терміну "приватно-суспільна власність" не існує.
стопэ - как тогда называть частный дом где несколько хозаев? Это типичная практика.
Спеціаліст надав свою вичерпну відповідь - міг взагалі надати так,а саме
Історичні форми власності:
Первісно-общинна — для неї характерні однакові права всіх членів общини на панівний об'єкт власності — землю, а також на засоби праці й результати виробництва.
Рабовласницька — характеризується абсолютною концентрацією прав власності рабовласника на засоби виробництва, результати праці й на працівника (раба).
Феодальна — передбачає абсолютні права власності феодала на землю й обмежені права на працівника (селянина-кріпака).
Капіталістична — характеризується зосередженням прав власності підприємця на засоби та результати праці і відсутністю власності на найманого робітника, який має особисту свободу.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 21:35
Ferlakur написав: sens написав:
Була вичерпна відповідь.
Терміну "приватно-суспільна власність" не існує.
У мене на руках як мінімум декілька Витягів з ДРРП,де ваша відповідь буде мати статус недопустиме припущення.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 23:01
vpchelko написав: Ferlakur написав:
Терміну "приватно-суспільна власність" не існує.
стопэ - как тогда называть частный дом где несколько хозаев? Это типичная практика.
Якщо частки кожного власника визначені — спільна часткова, якщо не визначені — спільна сумісна.
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Додано: Чет 18 лип, 2024 23:02
sens написав: Ferlakur написав: sens написав:
Була вичерпна відповідь.
Терміну "приватно-суспільна власність" не існує.
У мене на руках як мінімум декілька Витягів з ДРРП,де ваша відповідь буде мати статус недопустиме припущення.
Перечитайте уважно свої витяги і більше не несіть маячні.
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