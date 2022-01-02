Просто интересно. Он в веб-версии ПУМБа была, но её прикрыли
Driver написав:А в поле "Призначення платежу" из "моих" банков сейчас только Сенс сам добавляет
Ну значит из-за введения поля "Фактичний відправник" перестали гадить в поле "Призначення платежу". Можно попробовать отправить СЕП на Сенс и после поступления проверить через какое-то время в Sense SuperApp -- деталях операции должно отобразиться информация об отправителе.
А якщо закрити рахунок, на якому зараз висить запит на документи про походження коштів - це якось впливає на... не знаю, профайл клієнта/історію, який шерять банки чи шось таке?
Справа в тому, що декілька тижнів тому А-Банк обмежив перекази на інші картки, запитуючи документи про походження коштів.
Це дуже вибісило, тому що просили пояснити походження 20 000 гривень, які виводив з Paypal, при тому що в мене вже декілька років рахунок, відкривав депозит у них на значно більшу суму, т.п.
В мене є доки, але хочеться послати їх з їх фінмоном, який наступного разу заблокує рахунок за оплату в Сільпо. Але, оскільки я не шарю, як працює банківська система, то в мене питання, чи не відобразиться це на моєму "рейтингу" для інших банків, на взаємодії з іншими?
sdfk написав:В мене є доки, але хочеться послати їх з їх фінмоном...
Ви не можете їх послати, бо це значить послати НБУ, це їх фінмон. Тому, якщо є доки на походження (легального) прибутку в місяць десь від 50К, то краще їх надати банку і пояснити, що ви вивели особисті кошти, які пролежали на Палці цілий рік, ну наприклад Але від фінмону можуть далі бути і інші питання... Див. Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Мабудь, вам треба оновити Анкету в банці, де вказати з/п від 30К і інші статки типу хавіри, машини, дачі...
Amethyst написав:Ви не можете їх послати, бо це значить послати НБУ, це їх фінмон.
Сумнівно, що це держ. фінмон за 20к, але послати навіть внутрішній буде коштувати -30% від залишку на рахунку.
sdfk написав:Але, оскільки я не шарю, як працює банківська система, то в мене питання, чи не відобразиться це на моєму "рейтингу" для інших банків, на взаємодії з іншими?
https://www.youtube.com/watch?v=pvTRamcal74 Насправді, закон дає можливість банкам обмінюватися інформацією про тих, з ким були розірвані ділові відносини. На скільки я знаю, то цей механізм все ж повноцінно зараз не працює (хоча у відео стверджується протилежне), але може запрацювати у майбутньому. Тому краще не гратися, тим більше, якщо є можливість вирішити питання.
на рахунку вже пусто. Вони заблокували перекази на інші картки та поповнення, але зняття готівки та оплата карткою були доступні. Але зрозумів, краще тоді надішлю доки, щоб уникнути потенційного головного болю.