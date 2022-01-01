Додано: Чет 25 лип, 2024 21:45

Получил "письмо счастья", правда в варианте "на минималках". Заблокировали пополнение карты, но не заблокировали возможность ей расплачиваться.

Пишут, что много переводов получаю. Ну если за год с десяток суммарно примерно на 250к это много, то я даже и не знаю... Но это лирика.



Вопросы к заслуженным свинорылам. 1) Есть вероятность, что через время они это дело разблокируют сами, или без документов теперь ничего не светит? 2) Есть ли вероятность, что в скором времени карту заблокируют насовсем, т.е. нужно ли срочно на выход, или можно расплачиваться в магазинах, пока не закончатся деньги? Недели за 2-3 управится должен, если пользоваться только этой картой. и 3) Если всё-таки "засветить" источник доходов, но никак не связанный с отправителем, который мне на эту карту основные суммы переводил, это поможет решить эту проблему?



Никогда в этой ветке не читал о такой блокировке -- только на вход. Кто-то ещё с таким сталкивался?