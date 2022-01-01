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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 177178179180

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А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 08:29

Кащей paypal

там подвійна конвертація
долар - гривня - долар

у абанка свій комерційний курс тобі буде втрата, інколи до 10% доходило в залежності від різниці

а екобанк використовує не комерційний курс я так зрозумів а НБУ, зпівпадає з пайпал 1:1 і ніякої втрати нема
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 21:45

Получил "письмо счастья", правда в варианте "на минималках". Заблокировали пополнение карты, но не заблокировали возможность ей расплачиваться.
Пишут, что много переводов получаю. Ну если за год с десяток суммарно примерно на 250к это много, то я даже и не знаю... Но это лирика.

Вопросы к заслуженным свинорылам. 1) Есть вероятность, что через время они это дело разблокируют сами, или без документов теперь ничего не светит? 2) Есть ли вероятность, что в скором времени карту заблокируют насовсем, т.е. нужно ли срочно на выход, или можно расплачиваться в магазинах, пока не закончатся деньги? Недели за 2-3 управится должен, если пользоваться только этой картой. и 3) Если всё-таки "засветить" источник доходов, но никак не связанный с отправителем, который мне на эту карту основные суммы переводил, это поможет решить эту проблему?

Никогда в этой ветке не читал о такой блокировке -- только на вход. Кто-то ещё с таким сталкивался?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 22:02

  M-Audio написав:Получил "письмо счастья", правда в варианте "на минималках". Заблокировали пополнение карты, но не заблокировали возможность ей расплачиваться.
Пишут, что много переводов получаю. Ну если за год с десяток суммарно примерно на 250к это много, то я даже и не знаю... Но это лирика.

Вопросы к заслуженным свинорылам. 1) Есть вероятность, что через время они это дело разблокируют сами, или без документов теперь ничего не светит? 2) Есть ли вероятность, что в скором времени карту заблокируют насовсем, т.е. нужно ли срочно на выход, или можно расплачиваться в магазинах, пока не закончатся деньги? Недели за 2-3 управится должен, если пользоваться только этой картой. и 3) Если всё-таки "засветить" источник доходов, но никак не связанный с отправителем, который мне на эту карту основные суммы переводил, это поможет решить эту проблему?

Никогда в этой ветке не читал о такой блокировке -- только на вход. Кто-то ещё с таким сталкивался?

Пока это только проверка, причем я думаю, шо только р2р-пополняшек и дето от 50..60К/мес. Думаю у вас и входящие СЭПы работают.
Достаточно дать квиташки на 2..3 последние р2р-пополняшки, возможно и Справку о доходах (из Дии). Но банк может и уточнить по каким именно операциям нужны подтверждения, часто это др. банки.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 22:11

  M-Audio написав:Получил "письмо счастья", правда в варианте "на минималках". Заблокировали пополнение карты, но не заблокировали возможность ей расплачиваться.
Пишут, что много переводов получаю. Ну если за год с десяток суммарно примерно на 250к это много, то я даже и не знаю... Но это лирика.

Вопросы к заслуженным свинорылам. 1) Есть вероятность, что через время они это дело разблокируют сами, или без документов теперь ничего не светит? 2) Есть ли вероятность, что в скором времени карту заблокируют насовсем, т.е. нужно ли срочно на выход, или можно расплачиваться в магазинах, пока не закончатся деньги? Недели за 2-3 управится должен, если пользоваться только этой картой. и 3) Если всё-таки "засветить" источник доходов, но никак не связанный с отправителем, который мне на эту карту основные суммы переводил, это поможет решить эту проблему?

Никогда в этой ветке не читал о такой блокировке -- только на вход. Кто-то ещё с таким сталкивался?

У меня такой блокировки не было, но банк мне этим "угрожал", поскольку углядел, что "постійне (систематичне) здійснення операцій по Вашому рахунку в нашому Банку має ознаки підприємницької діяльності", чего и близко не было. И это уже после предоставления всех необходимых документов.
Полагаю, что Вас также заподозрили в этом и не столько за суммы, сколько за систематичность. Вам следует как-то развеять эти подозрения. Также думаю, что текущая "мера наказания" соответствует Вашей вине и дальше они не пойдут, если Вы их не спровоцируете. Все ИМХО.
AlexTk
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