Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / А-Банк А-Банк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 177178179180 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку А-Банк 3.6 5 38 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 11% 4 2- Погане. Некомпетентне. 5% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 13% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 58% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 5 Всього голосів : 38 Додано: Суб 20 лип, 2024 08:29 Кащей paypal



там подвійна конвертація

долар - гривня - долар



у абанка свій комерційний курс тобі буде втрата, інколи до 10% доходило в залежності від різниці



а екобанк використовує не комерційний курс я так зрозумів а НБУ, зпівпадає з пайпал 1:1 і ніякої втрати нема quadro_tony_da

Повідомлень: 113 З нами з: 05.04.24 Подякував: 3 раз. Подякували: 5 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2024 21:45 Получил "письмо счастья", правда в варианте "на минималках". Заблокировали пополнение карты, но не заблокировали возможность ей расплачиваться.

Пишут, что много переводов получаю. Ну если за год с десяток суммарно примерно на 250к это много, то я даже и не знаю... Но это лирика.



Вопросы к заслуженным свинорылам. 1) Есть вероятность, что через время они это дело разблокируют сами, или без документов теперь ничего не светит? 2) Есть ли вероятность, что в скором времени карту заблокируют насовсем, т.е. нужно ли срочно на выход, или можно расплачиваться в магазинах, пока не закончатся деньги? Недели за 2-3 управится должен, если пользоваться только этой картой. и 3) Если всё-таки "засветить" источник доходов, но никак не связанный с отправителем, который мне на эту карту основные суммы переводил, это поможет решить эту проблему?



Никогда в этой ветке не читал о такой блокировке -- только на вход. Кто-то ещё с таким сталкивался? M-Audio Повідомлень: 3020 З нами з: 23.03.11 Подякував: 576 раз. Подякували: 412 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2024 22:02 M-Audio написав: Получил "письмо счастья", правда в варианте "на минималках". Заблокировали пополнение карты, но не заблокировали возможность ей расплачиваться.

Пишут, что много переводов получаю. Ну если за год с десяток суммарно примерно на 250к это много, то я даже и не знаю... Но это лирика.



Вопросы к заслуженным свинорылам. 1) Есть вероятность, что через время они это дело разблокируют сами, или без документов теперь ничего не светит? 2) Есть ли вероятность, что в скором времени карту заблокируют насовсем, т.е. нужно ли срочно на выход, или можно расплачиваться в магазинах, пока не закончатся деньги? Недели за 2-3 управится должен, если пользоваться только этой картой. и 3) Если всё-таки "засветить" источник доходов, но никак не связанный с отправителем, который мне на эту карту основные суммы переводил, это поможет решить эту проблему?



Никогда в этой ветке не читал о такой блокировке -- только на вход. Кто-то ещё с таким сталкивался? Получил "письмо счастья", правда в варианте "на минималках". Заблокировали пополнение карты, но не заблокировали возможность ей расплачиваться.Пишут, что много переводов получаю. Ну если за год с десяток суммарно примерно на 250к это много, то я даже и не знаю... Но это лирика.Вопросы к заслуженным свинорылам. 1) Есть вероятность, что через время они это дело разблокируют сами, или без документов теперь ничего не светит? 2) Есть ли вероятность, что в скором времени карту заблокируют насовсем, т.е. нужно ли срочно на выход, или можно расплачиваться в магазинах, пока не закончатся деньги? Недели за 2-3 управится должен, если пользоваться только этой картой. и 3) Если всё-таки "засветить" источник доходов, но никак не связанный с отправителем, который мне на эту карту основные суммы переводил, это поможет решить эту проблему?Никогда в этой ветке не читал о такой блокировке -- только на вход. Кто-то ещё с таким сталкивался?

Пока это только проверка, причем я думаю, шо только р2р-пополняшек и дето от 50..60К/мес. Думаю у вас и входящие СЭПы работают.

Достаточно дать квиташки на 2..3 последние р2р-пополняшки, возможно и Справку о доходах (из Дии). Но банк может и уточнить по каким именно операциям нужны подтверждения, часто это др. банки. Пока это только проверка, причем я думаю, шо только р2р-пополняшек и дето от 50..60К/мес. Думаю у вас и входящие СЭПы работают.Достаточно дать квиташки на 2..3 последние р2р-пополняшки, возможно и Справку о доходах (из Дии). Но банк может и уточнить по каким именно операциям нужны подтверждения, часто это др. банки. Amethyst

Повідомлень: 5551 З нами з: 05.05.21 Подякував: 418 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2024 22:11 M-Audio написав: Получил "письмо счастья", правда в варианте "на минималках". Заблокировали пополнение карты, но не заблокировали возможность ей расплачиваться.

Пишут, что много переводов получаю. Ну если за год с десяток суммарно примерно на 250к это много, то я даже и не знаю... Но это лирика.



Вопросы к заслуженным свинорылам. 1) Есть вероятность, что через время они это дело разблокируют сами, или без документов теперь ничего не светит? 2) Есть ли вероятность, что в скором времени карту заблокируют насовсем, т.е. нужно ли срочно на выход, или можно расплачиваться в магазинах, пока не закончатся деньги? Недели за 2-3 управится должен, если пользоваться только этой картой. и 3) Если всё-таки "засветить" источник доходов, но никак не связанный с отправителем, который мне на эту карту основные суммы переводил, это поможет решить эту проблему?



Никогда в этой ветке не читал о такой блокировке -- только на вход. Кто-то ещё с таким сталкивался? Получил "письмо счастья", правда в варианте "на минималках". Заблокировали пополнение карты, но не заблокировали возможность ей расплачиваться.Пишут, что много переводов получаю. Ну если за год с десяток суммарно примерно на 250к это много, то я даже и не знаю... Но это лирика.Вопросы к заслуженным свинорылам. 1) Есть вероятность, что через время они это дело разблокируют сами, или без документов теперь ничего не светит? 2) Есть ли вероятность, что в скором времени карту заблокируют насовсем, т.е. нужно ли срочно на выход, или можно расплачиваться в магазинах, пока не закончатся деньги? Недели за 2-3 управится должен, если пользоваться только этой картой. и 3) Если всё-таки "засветить" источник доходов, но никак не связанный с отправителем, который мне на эту карту основные суммы переводил, это поможет решить эту проблему?Никогда в этой ветке не читал о такой блокировке -- только на вход. Кто-то ещё с таким сталкивался?

У меня такой блокировки не было, но банк мне этим "угрожал", поскольку углядел, что "постійне (систематичне) здійснення операцій по Вашому рахунку в нашому Банку має ознаки підприємницької діяльності", чего и близко не было. И это уже после предоставления всех необходимых документов.

Полагаю, что Вас также заподозрили в этом и не столько за суммы, сколько за систематичность. Вам следует как-то развеять эти подозрения. Также думаю, что текущая "мера наказания" соответствует Вашей вине и дальше они не пойдут, если Вы их не спровоцируете. Все ИМХО. У меня такой блокировки не было, но банк мне этим "угрожал", поскольку углядел, что "постійне (систематичне) здійснення операцій по Вашому рахунку в нашому Банку має ознаки підприємницької діяльності", чего и близко не было. И это уже после предоставления всех необходимых документов.Полагаю, что Вас также заподозрили в этом и не столько за суммы, сколько за систематичность. Вам следует как-то развеять эти подозрения. Также думаю, что текущая "мера наказания" соответствует Вашей вине и дальше они не пойдут, если Вы их не спровоцируете. Все ИМХО. AlexTk 2 Повідомлень: 603 З нами з: 08.09.09 Подякував: 67 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2024 22:54 AlexTk написав: У меня такой блокировки не было, но банк мне этим "угрожал", поскольку углядел, что "постійне (систематичне) здійснення операцій по Вашому рахунку в нашому Банку має ознаки підприємницької діяльності", чего и близко не было. И это уже после предоставления всех необходимых документов.

Полагаю, что Вас также заподозрили в этом и не столько за суммы, сколько за систематичность. Вам следует как-то развеять эти подозрения. Также думаю, что текущая "мера наказания" соответствует Вашей вине и дальше они не пойдут, если Вы их не спровоцируете. Все ИМХО. У меня такой блокировки не было, но банк мне этим "угрожал", поскольку углядел, что "постійне (систематичне) здійснення операцій по Вашому рахунку в нашому Банку має ознаки підприємницької діяльності", чего и близко не было. И это уже после предоставления всех необходимых документов.Полагаю, что Вас также заподозрили в этом и не столько за суммы, сколько за систематичность. Вам следует как-то развеять эти подозрения. Также думаю, что текущая "мера наказания" соответствует Вашей вине и дальше они не пойдут, если Вы их не спровоцируете. Все ИМХО. Печально. Как я понимаю, просто наличие у меня в принципе соответствующего дохода их не устроит, и нужно будет объяснять именно эти конкретные операции, а это я не смогу подтвердить. Это плохая новость. Я надеялся, что получение перевода раз в 4-5 месяцев подозрений не вызовет (другие пополнения -- это на совсем мелкие суммы от меня же, когда надо было оплатить именно картой этого банка). Ну а хорошая новость, видимо, в том, что можно спокойно использовать деньги с карты, после чего помахать банку ручкой.



Amethyst написав: Достаточно дать квиташки на 2..3 последние р2р-пополняшки Достаточно дать квиташки на 2..3 последние р2р-пополняшки А что эти квиташки могут доказывать? По-моему, это какой-то совсем бесполезный документ. Может только если показать, что это клиент сам себе переводил из другого банка, тогда да, вопросов меньше. Но это не мой случай, там моих собственных пополняшек на совсем маленькие суммы. Печально. Как я понимаю, просто наличие у меня в принципе соответствующего дохода их не устроит, и нужно будет объяснять именно эти конкретные операции, а это я не смогу подтвердить. Это плохая новость. Я надеялся, что получение перевода раз в 4-5 месяцев подозрений не вызовет (другие пополнения -- это на совсем мелкие суммы от меня же, когда надо было оплатить именно картой этого банка). Ну а хорошая новость, видимо, в том, что можно спокойно использовать деньги с карты, после чего помахать банку ручкой.А что эти квиташки могут доказывать? По-моему, это какой-то совсем бесполезный документ. Может только если показать, что это клиент сам себе переводил из другого банка, тогда да, вопросов меньше. Но это не мой случай, там моих собственных пополняшек на совсем маленькие суммы. M-Audio Повідомлень: 3020 З нами з: 23.03.11 Подякував: 576 раз. Подякували: 412 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 05:56 M-Audio написав: Получил "письмо счастья", правда в варианте "на минималках". Заблокировали пополнение карты, но не заблокировали возможность ей расплачиваться.

Пишут, что много переводов получаю. Ну если за год с десяток суммарно примерно на 250к это много, то я даже и не знаю... Но это лирика.



Вопросы к заслуженным свинорылам. 1) Есть вероятность, что через время они это дело разблокируют сами, или без документов теперь ничего не светит? 2) Есть ли вероятность, что в скором времени карту заблокируют насовсем, т.е. нужно ли срочно на выход, или можно расплачиваться в магазинах, пока не закончатся деньги? Недели за 2-3 управится должен, если пользоваться только этой картой. и 3) Если всё-таки "засветить" источник доходов, но никак не связанный с отправителем, который мне на эту карту основные суммы переводил, это поможет решить эту проблему?



Никогда в этой ветке не читал о такой блокировке -- только на вход. Кто-то ещё с таким сталкивался? Получил "письмо счастья", правда в варианте "на минималках". Заблокировали пополнение карты, но не заблокировали возможность ей расплачиваться.Пишут, что много переводов получаю. Ну если за год с десяток суммарно примерно на 250к это много, то я даже и не знаю... Но это лирика.Вопросы к заслуженным свинорылам. 1) Есть вероятность, что через время они это дело разблокируют сами, или без документов теперь ничего не светит? 2) Есть ли вероятность, что в скором времени карту заблокируют насовсем, т.е. нужно ли срочно на выход, или можно расплачиваться в магазинах, пока не закончатся деньги? Недели за 2-3 управится должен, если пользоваться только этой картой. и 3) Если всё-таки "засветить" источник доходов, но никак не связанный с отправителем, который мне на эту карту основные суммы переводил, это поможет решить эту проблему?Никогда в этой ветке не читал о такой блокировке -- только на вход. Кто-то ещё с таким сталкивался?

По-перше,витратити власні кошти. По-друге,відкрити інший рахунок і картку до неї,у відділенні, якщо не зможуть відкрити, через менеджера уточнити на хелпдеск які самі обмеження виникли і через які дії. Далі вирішувати - закриття рахунків,зміна банку. По-перше,витратити власні кошти. По-друге,відкрити інший рахунок і картку до неї,у відділенні, якщо не зможуть відкрити, через менеджера уточнити на хелпдеск які самі обмеження виникли і через які дії. Далі вирішувати - закриття рахунків,зміна банку. sens

Повідомлень: 17239 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 934 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 177178179180 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Райффайзен Банк 1 ... 174 , 175 , 176

Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24 1758 1023534

sens П'ят 26 лип, 2024 05:51 Банк Глобус 1 ... 131 , 132 , 133

cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46 1329 643606

Assistant_Portal Чет 25 лип, 2024 18:17 Ідея Банк 1 ... 63 , 64 , 65

malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01 645 402981

vpchelko Чет 25 лип, 2024 10:08