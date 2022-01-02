|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лип, 2024 08:29
Кащей paypal
там подвійна конвертація
долар - гривня - долар
у абанка свій комерційний курс тобі буде втрата, інколи до 10% доходило в залежності від різниці
а екобанк використовує не комерційний курс я так зрозумів а НБУ, зпівпадає з пайпал 1:1 і ніякої втрати нема
-
quadro_tony_da
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 05.04.24
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лип, 2024 21:45
Получил "письмо счастья", правда в варианте "на минималках". Заблокировали пополнение карты, но не заблокировали возможность ей расплачиваться.
Пишут, что много переводов получаю. Ну если за год с десяток суммарно примерно на 250к это много, то я даже и не знаю... Но это лирика.
Вопросы к заслуженным свинорылам. 1) Есть вероятность, что через время они это дело разблокируют сами, или без документов теперь ничего не светит? 2) Есть ли вероятность, что в скором времени карту заблокируют насовсем, т.е. нужно ли срочно на выход, или можно расплачиваться в магазинах, пока не закончатся деньги? Недели за 2-3 управится должен, если пользоваться только этой картой. и 3) Если всё-таки "засветить" источник доходов, но никак не связанный с отправителем, который мне на эту карту основные суммы переводил, это поможет решить эту проблему?
Никогда в этой ветке не читал о такой блокировке -- только на вход. Кто-то ещё с таким сталкивался?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3020
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 576 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лип, 2024 22:02
M-Audio написав:
Получил "письмо счастья", правда в варианте "на минималках". Заблокировали пополнение карты, но не заблокировали возможность ей расплачиваться.
Пишут, что много переводов получаю. Ну если за год с десяток суммарно примерно на 250к это много, то я даже и не знаю... Но это лирика.
Вопросы к заслуженным свинорылам. 1) Есть вероятность, что через время они это дело разблокируют сами, или без документов теперь ничего не светит? 2) Есть ли вероятность, что в скором времени карту заблокируют насовсем, т.е. нужно ли срочно на выход, или можно расплачиваться в магазинах, пока не закончатся деньги? Недели за 2-3 управится должен, если пользоваться только этой картой. и 3) Если всё-таки "засветить" источник доходов, но никак не связанный с отправителем, который мне на эту карту основные суммы переводил, это поможет решить эту проблему?
Никогда в этой ветке не читал о такой блокировке -- только на вход. Кто-то ещё с таким сталкивался?
Пока это только проверка, причем я думаю, шо только р2р-пополняшек и дето от 50..60К/мес. Думаю у вас и входящие СЭПы работают.
Достаточно дать квиташки на 2..3 последние р2р-пополняшки, возможно и Справку о доходах (из Дии). Но банк может и уточнить по каким именно операциям нужны подтверждения, часто это др. банки.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5551
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 418 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: Чет 25 лип, 2024 22:11
M-Audio написав:
Получил "письмо счастья", правда в варианте "на минималках". Заблокировали пополнение карты, но не заблокировали возможность ей расплачиваться.
Пишут, что много переводов получаю. Ну если за год с десяток суммарно примерно на 250к это много, то я даже и не знаю... Но это лирика.
Вопросы к заслуженным свинорылам. 1) Есть вероятность, что через время они это дело разблокируют сами, или без документов теперь ничего не светит? 2) Есть ли вероятность, что в скором времени карту заблокируют насовсем, т.е. нужно ли срочно на выход, или можно расплачиваться в магазинах, пока не закончатся деньги? Недели за 2-3 управится должен, если пользоваться только этой картой. и 3) Если всё-таки "засветить" источник доходов, но никак не связанный с отправителем, который мне на эту карту основные суммы переводил, это поможет решить эту проблему?
Никогда в этой ветке не читал о такой блокировке -- только на вход. Кто-то ещё с таким сталкивался?
У меня такой блокировки не было, но банк мне этим "угрожал", поскольку углядел, что "постійне (систематичне) здійснення операцій по Вашому рахунку в нашому Банку має ознаки підприємницької діяльності", чего и близко не было. И это уже после предоставления всех необходимых документов.
Полагаю, что Вас также заподозрили в этом и не столько за суммы, сколько за систематичность. Вам следует как-то развеять эти подозрения. Также думаю, что текущая "мера наказания" соответствует Вашей вине и дальше они не пойдут, если Вы их не спровоцируете. Все ИМХО.
-
AlexTk
-
2
-
- Повідомлень: 603
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лип, 2024 22:54
AlexTk написав:
У меня такой блокировки не было, но банк мне этим "угрожал", поскольку углядел, что "постійне (систематичне) здійснення операцій по Вашому рахунку в нашому Банку має ознаки підприємницької діяльності", чего и близко не было. И это уже после предоставления всех необходимых документов.
Полагаю, что Вас также заподозрили в этом и не столько за суммы, сколько за систематичность. Вам следует как-то развеять эти подозрения. Также думаю, что текущая "мера наказания" соответствует Вашей вине и дальше они не пойдут, если Вы их не спровоцируете. Все ИМХО.
Печально. Как я понимаю, просто наличие у меня в принципе соответствующего дохода их не устроит, и нужно будет объяснять именно эти конкретные операции, а это я не смогу подтвердить. Это плохая новость. Я надеялся, что получение перевода раз в 4-5 месяцев подозрений не вызовет (другие пополнения -- это на совсем мелкие суммы от меня же, когда надо было оплатить именно картой этого банка). Ну а хорошая новость, видимо, в том, что можно спокойно использовать деньги с карты, после чего помахать банку ручкой.
Amethyst написав:
Достаточно дать квиташки на 2..3 последние р2р-пополняшки
А что эти квиташки могут доказывать? По-моему, это какой-то совсем бесполезный документ. Может только если показать, что это клиент сам себе переводил из другого банка, тогда да, вопросов меньше. Но это не мой случай, там моих собственных пополняшек на совсем маленькие суммы.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3020
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 576 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 лип, 2024 05:56
M-Audio написав:
Получил "письмо счастья", правда в варианте "на минималках". Заблокировали пополнение карты, но не заблокировали возможность ей расплачиваться.
Пишут, что много переводов получаю. Ну если за год с десяток суммарно примерно на 250к это много, то я даже и не знаю... Но это лирика.
Вопросы к заслуженным свинорылам. 1) Есть вероятность, что через время они это дело разблокируют сами, или без документов теперь ничего не светит? 2) Есть ли вероятность, что в скором времени карту заблокируют насовсем, т.е. нужно ли срочно на выход, или можно расплачиваться в магазинах, пока не закончатся деньги? Недели за 2-3 управится должен, если пользоваться только этой картой. и 3) Если всё-таки "засветить" источник доходов, но никак не связанный с отправителем, который мне на эту карту основные суммы переводил, это поможет решить эту проблему?
Никогда в этой ветке не читал о такой блокировке -- только на вход. Кто-то ещё с таким сталкивался?
По-перше,витратити власні кошти. По-друге,відкрити інший рахунок і картку до неї,у відділенні, якщо не зможуть відкрити, через менеджера уточнити на хелпдеск які самі обмеження виникли і через які дії. Далі вирішувати - закриття рахунків,зміна банку.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17239
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 934 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1758
|1023534
|
П'ят 26 лип, 2024 05:51
sens
|
|1329
|643606
|
|
|645
|402981
|
|