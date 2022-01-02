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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 сер, 2024 16:55
2XL написав:
Підкажіть, хтось сплачує комунальні послуги через цей банк? Бо рахунки не підтягуються, служба підтримки доводить, що я сам маю додати кожен рахунок руками
Та забийте
Краще ПУМБ (-1.5%) або Портмоне (абонка 40грн/мес
) з кредиткою від Привату (-3%)
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Додано: Нед 04 сер, 2024 18:57
Amethyst +, Примат (-3% Уні) і Пумб (-1,5% кредитні).
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