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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 178179180181

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 3.6 5 38
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
58%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 16:55

  2XL написав:Підкажіть, хтось сплачує комунальні послуги через цей банк? Бо рахунки не підтягуються, служба підтримки доводить, що я сам маю додати кожен рахунок руками

Та забийте
Краще ПУМБ (-1.5%) або Портмоне (абонка 40грн/мес :( ) з кредиткою від Привату (-3%)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 18:57

Amethyst +, Примат (-3% Уні) і Пумб (-1,5% кредитні).
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:54

Re: А-Банк

Amethyst написав:
  2XL написав:Підкажіть, хтось сплачує комунальні послуги через цей банк? Бо рахунки не підтягуються, служба підтримки доводить, що я сам маю додати кожен рахунок руками

Та забийте
Краще ПУМБ (-1.5%) або Портмоне (абонка 40грн/мес :( ) з кредиткою від Привату (-3%)
Ліміти витрачені, залишилась А і тазік, але там теж калічно
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:58

ого!
у мсье недвиги
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 21:27

  v57 написав:ого!
у мсье недвиги

В Маріуполі навіть якщо не живеш і маєш лише паспорт громадянина України все одно треба сплатити за комунальні послуги інакше буде квартира безхозна в якій поселять будівельників.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 22:14

  sens написав:
  v57 написав:ого!
у мсье недвиги

В Маріуполі навіть якщо не живеш і маєш лише паспорт громадянина України все одно треба сплатити за комунальні послуги інакше буде квартира безхозна в якій поселять будівельників.

і шо: на рахунок руснявої комунальної контори роблять з українських карток - ПУМБ, ТАС, А-Банк, тощо - перекази за реквізитами рахунку ??
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:02

  flysoulfly написав:
  sens написав:
  v57 написав:ого!
у мсье недвиги

В Маріуполі навіть якщо не живеш і маєш лише паспорт громадянина України все одно треба сплатити за комунальні послуги інакше буде квартира безхозна в якій поселять будівельників.

і шо: на рахунок руснявої комунальної контори роблять з українських карток - ПУМБ, ТАС, А-Банк, тощо - перекази за реквізитами рахунку ??

А потім дивуються чому карти блокують і звинувачують в фінансуванні тероризму
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:34

Re: А-Банк

  Boundless написав:потім дивуються чому карти блокують і звинувачують в фінансуванні тероризму


ПРОШУ НЕ НАДУМУВАТИ ТА СВОЇ ПРИПУЩЕННЯ ЗАЛИШАТИ ПРИ СОБІ.дякую
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 19:35

Re: А-Банк

  flysoulfly написав:на рахунок руснявої комунальної контори роблять з українських карток -

це роблять сусіди за домовленістю і надають підтвердження сплати . НУ ви як малі діти думаєте .
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 23:33

  sens написав:
  flysoulfly написав:на рахунок руснявої комунальної контори роблять з українських карток -

це роблять сусіди за домовленістю і надають підтвердження сплати . НУ ви як малі діти думаєте .
а сусіди гроші з тумбочки беруть? одразу фублями чи валютою?
flysoulfly
 
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