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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 сер, 2024 16:55
2XL написав:
Підкажіть, хтось сплачує комунальні послуги через цей банк? Бо рахунки не підтягуються, служба підтримки доводить, що я сам маю додати кожен рахунок руками
Та забийте
Краще ПУМБ (-1.5%) або Портмоне (абонка 40грн/мес
) з кредиткою від Привату (-3%)
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Amethyst
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Додано: Нед 04 сер, 2024 18:57
Amethyst +, Примат (-3% Уні) і Пумб (-1,5% кредитні).
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melkh
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Додано: Нед 04 сер, 2024 20:54
Amethyst написав: 2XL написав:
Підкажіть, хтось сплачує комунальні послуги через цей банк? Бо рахунки не підтягуються, служба підтримки доводить, що я сам маю додати кожен рахунок руками
Та забийте
Краще ПУМБ (-1.5%) або Портмоне (абонка 40грн/мес
) з кредиткою від Привату (-3%)
Ліміти витрачені, залишилась А і тазік, але там теж калічно
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2XL
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Додано: Нед 04 сер, 2024 20:58
ого!
у мсье недвиги
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v57
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Додано: Нед 04 сер, 2024 21:27
v57 написав:
ого!
у мсье недвиги
В Маріуполі навіть якщо не живеш і маєш лише паспорт громадянина України все одно треба сплатити за комунальні послуги інакше буде квартира безхозна в якій поселять будівельників.
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sens
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Додано: Нед 04 сер, 2024 22:14
sens написав: v57 написав:
ого!
у мсье недвиги
В Маріуполі навіть якщо не живеш і маєш лише паспорт громадянина України все одно треба сплатити за комунальні послуги інакше буде квартира безхозна в якій поселять будівельників.
і шо: на рахунок руснявої комунальної контори роблять з українських карток - ПУМБ, ТАС, А-Банк, тощо - перекази за реквізитами рахунку ??
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flysoulfly
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Додано: Пон 05 сер, 2024 19:02
flysoulfly написав: sens написав: v57 написав:
ого!
у мсье недвиги
В Маріуполі навіть якщо не живеш і маєш лише паспорт громадянина України все одно треба сплатити за комунальні послуги інакше буде квартира безхозна в якій поселять будівельників.
і шо: на рахунок руснявої комунальної контори роблять з українських карток - ПУМБ, ТАС, А-Банк, тощо - перекази за реквізитами рахунку ??
А потім дивуються чому карти блокують і звинувачують в фінансуванні тероризму
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Boundless
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Додано: Пон 05 сер, 2024 19:34
Boundless написав:
потім дивуються чому карти блокують і звинувачують в фінансуванні тероризму
ПРОШУ НЕ НАДУМУВАТИ ТА СВОЇ ПРИПУЩЕННЯ ЗАЛИШАТИ ПРИ СОБІ.дякую
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sens
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Додано: Пон 05 сер, 2024 19:35
flysoulfly написав:
на рахунок руснявої комунальної контори роблять з українських карток -
це роблять сусіди за домовленістю і надають підтвердження сплати . НУ ви як малі діти думаєте .
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sens
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:33
sens написав: flysoulfly написав:
на рахунок руснявої комунальної контори роблять з українських карток -
це роблять сусіди за домовленістю і надають підтвердження сплати . НУ ви як малі діти думаєте .
а сусіди гроші з тумбочки беруть? одразу фублями чи валютою?
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flysoulfly
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