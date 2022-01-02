|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 сер, 2024 07:49
[quote="5754272:flysoulfly"][quote="5754165:sens"][quote="5753833:flysoulfly"]на рахунок руснявої комунальної контори роблять з українських карток -[/quote]
це роблять сусіди за домовленістю і надають підтвердження сплати . НУ ви як малі діти думаєте .[/quote]а сусіди гроші з тумбочки беруть? одразу фублями чи валютою?[/quote]
Взагалі не зрозуміло чому вас це цікавить ?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17338
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 936 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 06 сер, 2024 09:30
sens
ви ж перший почали плутанину незрозумілим вкидом поза конкретним питанням про оплату комуналки з картки
sens написав:
В Маріуполі навіть якщо не живеш і маєш лише паспорт громадянина України все одно треба сплатити за комунальні послуги інакше буде квартира безхозна в якій поселять будівельників.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5213
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1676 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1797
|1028926
|
|
|1321
|457560
|
|
|422
|195790
|